Экс-глава Роспотребнадзора посоветовал нынешнему руководителю ведомства «заниматься тем, чем положено»

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10 апреля 2020, 22:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: сайт Госдума РФ

Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает неверными сведения нынешнего руководителя ведомства Анны Поповой о наличии иммунитета к коронавирусу только у 3% граждан.

По словам Онищенко, еще рано говорить о количестве россиян с иммунитетом к коронавирусу. Он также заявил по этому поводу: «Попова лучше бы занималась тем, чем положено».

По мнению бывшего главного санитарного врача России, надо было провести исследование на наличие иммунитета в Ухане, где люди уже переболели. Онищенко также добавил, что человек с иммунитетом не сможет стать источником заболевания, так как у него в организме присутствуют антитела, которые уничтожают вирус.

Ранее Онищенко призвал не зацикливаться на коронавирусе.