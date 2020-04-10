Донос или спасение: о тяжёлом выборе россиян во время пандемии

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10 апреля 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирусная пандемия унесла уже больше 100 тысяч жизней. Число заражённых стремительно приближается к двум миллионам.

К счастью, растёт и число выздоровевших. Счастливчиков уже почти 370 000 человек. Умирают в основном пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. Очень сильно страдают и инвалиды. От того, что произошло и от действия властей зависит не только будущее отдельных стран, но и будущее всего человечества. Но не менее большая ответственность лежит на простых гражданах. Возьмём в пример наших соотечественников.

Россияне в последнее время сталкиваются с тяжелейшим выбором.

Нередко случалось, что человек, вернувшийся из карантинной зоны, попросту не соблюдал карантинные нормы и нарушал закон. Соседи этого человека стояли перед выбором – «донести» на него или «не подставлять» и умолчать. Но многие предпочитали всё-таки сообщать властям. Потом так называемые «доносчики» задавались вопросами, а правильно ли они сделали, что «донесли» на соседа? С одной стороны, это похоже на якобы предательство, особенно если человека хорошо знаешь и пьёшь с ним водку, но с другой – это единственное спасение своей жизни. С соседями у нас, как правило, все дружат, но это не отменяет того, что при катастрофах все должны соблюдать необходимые правила во избежание смертей своих ближних.

В любом случае, ситуация с пандемией в мире очень тяжёлая. С каждым днём растёт число умерших и заражённых. Многие страны разваливаются буквально на глазах. Возникают множественные конфликты между простыми людьми и властью. Появляется сильное недоверие друг к другу. Этот вирус нас всех раскалывает и разобщает. В особенности сейчас страдает Российская Федерация. В России и раньше были проблемы между людьми и правительством. Народ у нас никогда не доверял властям. На фоне пандемии эти противоречии могут привести к фатальным последствиям. А ещё на лицо – тотальная разобщённость. Многие говорят про конспирологические теории происхождения вируса. А может, они действительно правдивы? И если так оно действительно и есть, то наш незримый враг явно хочет расколоть все наши страны и привести к упадку.