Впервые на Кубани больных коронавирусом доставили в больницу через суд

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10 апреля 2020, 21:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Туапсе двух человек положили в инфекционную больницу с диагнозом COVID-2019.

Врачи получили тесты с положительными результатами 3 апреля. В этот же день начали выяснять, с кем контактировали больные коронавирусом, насчитали около 160 человек.

- Каждому из них было выписано постановление главного санитарного врача Туапсинского района на самоизоляцию, а также выдано предписание главным врачам ЛПУ о проведении ежедневного медосмотра данных граждан с ежедневной термометрией и забором биоматериалов.

6 апреля положительных тестов оказалось 17, основная часть это те, кто контактировал с ранее зараженными COVID – 2019.

190 человек находятся под медицинским наблюдением врачей, всем им выписали постановление о самоизоляции.

- Что касается этих 20 человек, у которых коронавирусная инфекция была подтверждена лабораторными исследованиями, 17 из них госпитализировали в инфекционную больницу Туапсе, еще одного – в сочинскую больницу, еще двое отказались выполнять постановление главного санитарного врача в добровольном порядке, - отметила Папаценко.

- По факту отказа два иска направлены в судебные органы. 9 апреля решениями Туапсинского районного и городского судов заявления Роспотребнадзора были рассмотрены и вынесены решения о принудительной госпитализации данных лиц в инфекционный стационар. В настоящее время решения судебных органов исполнены, - сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.