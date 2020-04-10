Первый замминистра просвещения РФ ушел в отставку

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10 апреля 2020, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Минпросвещения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Павла Зеньковича от должности первого замминистра просвещения РФ. Текст документа есть на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Зеньковича Павла Станиславовича от должности первого заместителя министра просвещения Российской Федерации по его просьбе», - говорится в распоряжении.

Зенькович в своем Инстаграм написал, что проработал в этой должности чуть более трех лет, «но по ощущениям служба в министерстве просвещения РФ длилась целую жизнь». Экс-замминистра подчеркнул, что приобрел «колоссальный опыт и познакомился с интересными людьми».

Он также добавил, что работа с детьми и молодежью «требует определенного склада характера, высокого профессионализма и, главное, особого душевного настроя».

Ранее Мишустин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве.