Максимальное пособие по безработице в России становится востребованным

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10 апреля 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В более чем 20 регионах страны, по примеру Москвы, объявлен режим самоизоляции. Президент предложил всем, кто с первого марта потерял работу, выплачивать три месяца максимальное пособие по безработице. Сейчас оно составляет 12 130 рублей. Москвичам повезло больше — мэр Сергей Собянин обещал всем безработным выплатить 19 500 рублей. Разумеется, для того, чтобы получить пособие, необходимо встать на биржу труда.

Для того, чтобы официально стать безработным, нужно прийти в Центр занятости населения по месту прописки и принести необходимые документы. Сейчас подать заявку в Москве можно дистанционно — нужно только отсканировать паспорт, трудовую книжку и справку о среднемесячном доходе с последнего места работы.

По словам директора Центра занятости населения Москвы Романа Шкута, в начале апреля из-за большого числа желающих получить повышенное пособие по безработице обвалился сайт Московской службы занятости. По информации Росстата за февраль 2020 года, всего в Москве было 115,4 тысячи безработных.

Google Trends сообщает о повышенном интересе россиян к новым выплатам после обращения президента. В период с 25 марта по 9 апреля запрос «пособие по безработице» среди пользователей из России был максимально популярным за всю историю наблюдений.

«По идее, сейчас оформление статуса безработного должно будет проходить быстрее, потому что можно дистанционно направить документы. Но это вопрос логистики и технической готовности служб. Кроме того, набор документов при этом непонятный: надо как-то подтвердить, что вы именно кризисно безработный. А работодатель может не захотеть давать такую справку, потому что он будет отчитываться [правительству] за неуволенных в расчете получить за это субсидию», - отмечает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

В Москве, пусть и с перебоями, заявление онлайн подать можно. В регионах с этим хуже.