Как переживают коронавирус в российских регионах

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10 апреля 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели» ]

Каждый российский регион переживает пандемию по-своему. Где-то не хватает врачей, где-то элементарных средств защиты и лекарств.



В Мурманской области больницы испытывают нехватку защитных костюмов, масок. Медицинские учреждения закрыты для приёма плановых больных, все сидят на карантине.



В Республике Коми именно больница стала рассадником коронавируса. Сейчас регион находится на третьем месте после двух столиц России по количеству заболевших. Плохое состояние медицины в регионе привело к смене власти.

В Сыктывкар прибывают реаниматологи из соседних регионов. Ситуация в Коми очень сложная, количество заболевших постоянно растёт.



В Красноярске не хватает медицинского персонала. Врачи вынуждены жить в больнице. Медицинские костюмы старые, их срок годности давно истёк. Вследствие этого сами врачи под угрозу заражения коронавирусом.



В Уфе отделения инфекционной больницы переполнены. На карантин оказались закрытыми сами врачи, 170 человек. Изоляция специалистов проводится для того, чтобы исключить распространение вируса по городу.



Закрытыми остаются больницы в Санкт-Петербурге, Перми, Челябинске. Из-за подозрения наличия вируса у одного из сотрудников на карантин закрыт Институт детской онкологии имени Блохина.



В небольших больницах в глубинке не хватает врачей, особенно реаниматологов. Те, кто ближе к Москве, подались в столицу, где платят большую зарплату и надбавки. Их можно понять, жить хочется сейчас и не на 15 тысяч. А кто будет спасать людей за МКАДом сказать трудно.



При таком состоянии медицины власти с гневом относятся к медикам из-за роста смертности и того, что люди на начальство смотрят без восторга.



