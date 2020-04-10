В РПЦ рассказали о праздновании Пасхи в условиях распространения COVID-19

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10 апреля 2020, 19:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

пасхальные яйца, pixabay.com

Член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции Владимир Легойда рассказал о праздновании Пасхи на фоне пандемии.

Легойда призвал людей проявить заботу об окружающих и молиться дома. Он отметил, что настроение верующих в Пасху не должна омрачать эпидемия COVID-19.

В РПЦ подчеркнули, что необязательно посещать храм, чтобы освятить куличи и пасхи. Кроме того, праздничное богослужение можно посмотреть по телевизору.

Владимир Легойда убежден, что испытание коронавирусом "неслучайно происходит во время Великого поста". По его мнению, оно способно научить людей ценить то, что является привычным.