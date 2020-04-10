Горячий ТОП региональных новостей: Новосибирская область попала в рейтинг по числу преступлений

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10 апреля 2020, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Тверской области, преступления в Новосибирской области и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Две женщины погибли на пожаре в Тверской области. В деревне Берново Старицкого района Тверской области вечером 7 апреля сгорел жилой дом. На месте пожара обнаружили тела двух женщин, сообщает Афанасий-бизнес.

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб газа с пеплом на высоту 6,5 км. С учетом ветра пепловый шлейф распространился на расстояние 98 км к востоку от вулкана. KVERT установил для Ключевского один из наиболее угрожающих — оранжевый — цветовых кодов опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Новосибирская область попала в ТОП-10 регионов по числу преступлений. В Новосибирской области число преступлений за пять лет сократилось не так стремительно — всего на 7,31%. А по абсолютному числу преступлений регион занимает девятое место в стране, сообщает НДН.ИНФО.

В Кирове из окна многоэтажки выпала девушка. Она была в компании знакомых. По рассказу очевидцев, молодые люди находились в состоянии опьянения, пишет Новый Вариант.

В Калининградской области бушуют пожары. 5 апреля в 19.35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Кирова в городе Светлый. В кирпичной одноэтажной бане, размером 7х2 м, горела кровля на площади 4 кв.м. Пострадавших нет, как уточняет НИА Калининград.

В Новоалександровске задержали мужчин, напавших на пенсионера. Двое мужчин проникли в домовладение потерпевшего и, применив к нему насилие, похитили денежные средства и мобильный телефон. Затем они вывезли пенсионера в лес, где угрожали и требовали передать им в течение нескольких дней ещё определённую сумму, сообщает Ставропольский репортер.