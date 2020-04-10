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В Тамбовской области шестой пациент вылечился от COVID-19

, 18:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Тамбовской области шестой пациент вылечился от COVID-19
врач, pixabay.com
В Тамбовской области выздоровел шестой человек из 33 зараженных коронавирусом нового типа. Власти региона в пятницу, 10 апреля, уточнили, что пациент к настоящему моменту выписан из больницы. 
 
Ранее сообщалось, что на территории Тамбовской области от коронавирусной инфекции нового типа вылечились пять человек.
 
Напомним, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. В мире к настоящему моменту зарегистрировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 85,5 тысячи человек.
ЕТ

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