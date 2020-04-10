Российским врачам предлагают лечить COVID-19 неэффективными препаратами

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10 апреля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели», Николай Хохлов ]

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В период распространения новых заболеваний появляются рекомендации, посвященные их профилактике и лечению. Доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов рассказал о практике использования этих документов и предостерег от применения неэффективных препаратов.

По словам Василия Власова, обязательными для использования в России являются рекомендации, одобренные Минздравом. Специалист отметил, что они подлежат обновлению и содержат немало дефектов.

«Эпидемия застала мир не имеющим ни одного лекарства с доказанной эффективностью против COVID-19. Поэтому естественно, что в первых опытах лечения использовались препараты, эффективные в отношении других коронавирусов. Это нормально: медики за неимением лучшего предложили проверить, не сработают ли эти лекарства «по аналогии». Увы, почти все эти средства разочаровали нас в результате проведенных испытаний», - рассказывает профессор, замечая при этом, что в российских документах появляются рекомендации плохо изученных препаратов, у которых активность вообще не была никогда доказана.

В качестве примера Власов приводит рекомендации, выпущенные Минздравом в начале марта, в которых для профилактики инфекции предлагается использовать капли в нос интерферон-альфа 2b. В следующей версии рекомендаций, появляется арбидол. Появляется он под названием умифеновир, который, по словам специалиста, не имеет никаких оснований для того, чтобы рассматриваться в качестве перспективного препарата и уж тем более рекомендоваться к применению.

Как замечает профессор, в то же самое время уже другое ведомство с собственной медицинской службой – Минобороны - выпускает рекомендации по COVID-19. В них арбидол занимает уже почти доминирующее место как лечебное средство, а интерферон-альфа 2b рекомендуется не только для профилактики, но и для лечения.

«Наличие в клинических рекомендациях неэффективных лекарств совсем не безобидно. Эти лекарства могут иметь побочные эффекты и, как правило, их имеют. В любом случае прием профилактических таблеток или смазывание носа профилактической мазью создает у людей ощущение защищенности, и они в силу этого ведут более рискованный образ жизни. Наконец, на эти бессмысленные лекарства тратятся средства наших небогатых граждан и средства нашей системы здравоохранения, скорее бедной, чем богатой. Реальные истории этих дней — врачи прописывают больным с COVID-19 весь этот мусор, фактически обворовывая их. Вина лежит на коррумпированных составителях рекомендаций, которые готовы прославлять любые фуфлофероны», - заключает доктор медицинских наук.