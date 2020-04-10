«Умные» счетчики установят в Кущевском районе

Аргументы Недели → Общество

10 апреля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: Россети Кубань

Ленинградский филиал компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») в Кущевском районе Краснодарского края продолжает внедрение интеллектуальной системы контроля и учета электроэнергии.Порядка 1900 «умных» счетчиков планируется установить до 1 октября 2020 года.

660 счетчиков смонтируют в рамках «Программы развития интеллектуального учета электроэнергии» и 1200 приборов – по энергосервисным контрактам. Данное мероприятие поспособствует сокращению потери электроэнергии и повысит качество электроснабжения населению.

Современные многофункциональные счетчики получают, прежде всего, те потребители, присоединенные к электрическим сетям Ленинградского филиала компании «Россети Кубань», у которых истекает межповерочный интервал приборов учета электроэнергии, а это 16 лет.

Ряд преимуществ получат обладатели «умных» счетчиков. С их помощью можно будет устанавливать дифференцированный тариф, ночью тратить энергию дешевле, чем днем или утром. Обладателям не придется их обслуживать и ремонтировать, это берет на себя сетевая компания. После внедрения новых счетчиков населению не нужно будет тратить время каждый месяц на передачу данных о количестве потребленной электроэнергии, данные будут передаваться автоматически. Информация от потребительских приборов передается на главный сервер «Россети Кубань» и далее – в энергосбытовые компании, а счета на оплату приходят посредством как обычной, так и электронной почты. Посмотреть показания можно при помощи пульта.

– Работы по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии – фактически первый шаг к цифровизации в кущевском энергорайоне, – отметил директор Ленинградских электрических сетей Роман Шеблаков. – Этот процесс является частью программы цифровой трансформации компании «Россети», реализовать которую компания намерена до 2030 года.