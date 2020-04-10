Продолжается прием заявок на участие в патриотическом фестивале «Живая память»

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10 апреля 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фестиваль «Живая память», фото соцсети

Фестиваль, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. - многоплановый и многожанровый проект, который предоставляет возможности творческой реализации для профессиональных, самодеятельных, семейных коллективов, авторов-исполнителей, юных талантов. Художественный руководитель Фестиваля - председатель жюри Народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации Василий Лановой.

В адрес организаторов продолжают активно поступать заявки со всей России – на сегодняшний день уже свыше 500 участников направили свои аудио- и видео материалы для участия в заочном туре.

Самому младшему участнику - 6 лет, самому старшему - 74 года. Наибольшее количество заявок поступило из Самарской области, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Конкурс является отрытым, к участию допускаются все желающие – как самодеятельные, так и профессиональные творческие коллективы и солисты из любого региона РФ.

В рамках заочного этапа претенденты направляют электронные заявки на участие в конкурсе на сайт Фестиваля живаяпамять75.рф/по номинациям: «автор», «исполнитель», «видеоклип», «сценическая композиция».

Дополнительная информация о Фестивале «Живая память», условиях подачи заявок – на сайте живаяпамять75.рф/, в социальных сетях:

vk.com/club193274848, facebook.com/groups/576900246504400/

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организатор – АНО «Культурно-патриотический центр «Армия и культура».Партнеры:

- ФГБУК «Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» (Музей Победы);

- Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России»;

- Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы»

Генеральный информационный партнер – ИД «Аргументы недели»