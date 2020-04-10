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Врач объяснил, почему коронавирус нового типа опаснее предыдущих

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

Врач объяснил, почему коронавирус нового типа опаснее предыдущих
COVID-19, pixabay.com
Врач Александр Мясников объяснил, почему коронавирус нового типа опаснее предыдущих. Ранее стало известно, что на территории России зафиксировано к настоящему моменту 11 917 случаев заболевания.
 
Врач уточнил, что заболевшие COVID-19 пациенты успевают заразить большее число людей, чем во время предыдущих вспышек инфекции, в частности, в период распространения SARS 2002.
 
По словам Александра Мясникова, ранее граждане, заболев коронавирусом, сразу начинали испытывать недомогание и попадали в больницу. Более того, они "не гуляли с собачками" и не распространяли болезнь среди знакомых и окружающих людей, как делают это многие зараженные COVID-19.
ЕТ

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