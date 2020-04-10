Врач объяснил, почему коронавирус нового типа опаснее предыдущих

Врач Александр Мясников объяснил, почему коронавирус нового типа опаснее предыдущих. Ранее стало известно, что на территории России зафиксировано к настоящему моменту 11 917 случаев заболевания.

Врач уточнил, что заболевшие COVID-19 пациенты успевают заразить большее число людей, чем во время предыдущих вспышек инфекции, в частности, в период распространения SARS 2002.