Микробиолог Александр Гольдфарб: эпидемия сойдет на нет, но вирус никуда не денется

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10 апреля 2020, 16:48 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Микробиолог Александр Гольдфарб дал прогноз по развитию ситуации с распространением коронавируса в Москве. По его мнению, показатели заболеваемости и смертности, наблюдавшиеся в последние дни в Нью-Йорке, дают основания с уверенностью предсказать развитие событий в столице России.

Гольдфарб считает, что в отсутствие эффективной вакцины, эпидемия будет разрастаться до тех пор, пока зараженным не окажется большинство населения. Для города численности Москвы (12 млн) или Нью-Йорка (9 млн) это означает несколько миллионов зараженных. Расчет заключается в том, что при 2%-5% смертности, каждый миллион заразившихся означает 20-50 тыс. смертельных исходов. Процент смертности возрастает с ростом заболеваемости, потому что с определенного момента система здравоохранения не в состоянии обеспечить лечение всех, кому оно требуется.

«В большинстве крупных городов на первых этапах эпидемии удвоение числа заболевших наблюдалось каждые 2-3 дня. Нетрудно посчитать, что 10 заболевших при таких темпах превращаются в миллион примерно за месяц, а в 10 миллионов - примерно за полтора», - заключает Александр Гольдфарб.

По его мнению, единственное, что может замедлить эпидемию - это карантин. Микробиолог приводит примеры Нью-Йорка и других крупных городов, которые доказывают, что карантин работает:

- Губернатор Нью-Йорка ввел карантин 20 марта, когда в городе было зарегистрировано 5,500 заболевших. Прогноз без карантина к сегодняшнему дню при трехдневном удвоении был бы порядка 7 млн человек. Однако реальная цифра заболевших на сегодня — 90 тысяч. Действительно, период удвоения с каждым днем удлиняется, ежедневный прирост больных (и умерших) постепенно снижается. Больницы в Нью-Йорке работают на пределе своих возможностей, но похоже, что ситуацию удалось удержать прямо на грани катастрофы. Сегодняшний прогноз: новые случаи в Нью-Йорке перестанут регистрироваться в районе 9 мая. К этому времени число заболевших в городе достигнет порядка 180 тыс., а умерших — около 9 тыс. Иными словами эпидемия остановится через 50 дней после введения карантина.

Александр Гольдфарб напомнил, что в Москве карантин был введен 30 марта, когда официальное число выявленных больных в городе составляло около 1000 чел. По оценкам специалиста, нет никаких причин считать, что ситуация не будет следовать нью-йоркскому сценарию. А это значит, что примерно через 50 дней, т. е. к 20 мая эпидемия в Москве остановится. При этом общее число заболевших составит порядка 30 тыс., а умерших порядка 600-1000 человек.

«Что будет в мае, когда эпидемия сойдет на нет, и люди снова начнут контактировать - отдельная история. Ведь вирус никуда не денется», - заключает микробиолог.