Ни одному премьеру ещё не удалось справиться с национальными проектами

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10 апреля 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

В Счётной палате России указали на задержку финансирования национальных проектов. Ранее президент страны Владимир Путин определил их как главный вектор развития России. За первые три месяца текущего года расходы на реализацию проектов исполнены только на 15%. Из-за угрозы мирового экономического некоторые планы могут стать неактуальными.



Со сложностью их реализации в условиях эпидемии согласился и премьер-министр России Михаил Мишустин. А уже подписано 85% договоров на реализацию нацпроектов с различными компаниями.



Поэтому предлагается пересмотреть условия реализации национальных проектов в сложившихся условиях. В первую очередь будут спасать экономику, без неё никаких нацпроектов не получится.



В своё время правительство Дмитрия Медведева упрекали в крайне низком освоении бюджета национальных проектов. Пришёл Михаил Мушистин, которому президент бережно передал эти самые национальные проекты с условием непременно реализовать. Получается, что никогда такого не было и вот опять.



