Раздобыть пропитание и обработать ночлег от клещей: как проходит самоизоляция в лесу

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10 апреля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Фото: Сергей Среда

Военкор «АН» обосновался в лесу на самоизоляцию. После возвращения с Донбасса журналиста должны были отправить в подмосковный обсерватор. Но что-то пошло не так, и его забыли. Журналист был вынужден спрятаться от людей в лесной чаще.

В первую ночь произошло знакомство с лесом. Судя по звукам, к месту стоянки подходили обитатели. Наверное, хотели узнать, кто еще решил обосноваться в этом районе. Звери были не страшны. Единственное опасение вызывал кабан, чья территория находится в паре сотен метров, сразу за болотом.

На следы кабана военкор АН нарвался, когда выбирал первое место для самоизоляционной базы. При осмотре окрестностей были обнаружены клочья жесткой кабаньей шерсти. Встречаться с этой зверюгой было опасно. Кабан сам по себе довольно опасен, а из всего оружия у военкора АН только чайная ложечка. Есть нож, но он пластиковый. Этим арсеналом убить кабана можно только в том случае, если он умрет сам... со смеху.

Место дислокации пришлось менять. Подходящая площадка нашлась в паре сотен метров от того места, где были найдены клочья кабаньей шерсти. Бытовая логика подсказывала, что сосед пробиться сюда не сможет. Нас разделяло топкое болото с водой. Человек такой "водоем" преодолеет запросто, а вот кабану с его ножками лезть через эту жижу не имеет смысла. У него и на той стороне корма достаточно.

Искать новую базу смысла не было. Уезжать далеко от места жительства военкору АН нельзя. В воскресенье журналист вышел с территории Донбасса и теперь обязан пройти самоизоляцию. Пройти ее дома не представляется возможным. Там живут 2 человека, которые находятся в зоне возрастного риска. Одному 67, другому 5 лет. Такие случаи оговариваются в постановлении главного санитарного врача России. Если человек не может пройти самоизоляцию, ее должны обеспечить органы здравоохранения в условиях обсерватора по месту жительства гражданина. Место в обсерваторе журналисту выделили. Но туда своим ходом добраться нельзя. В обсерватор без сопроводительных документов не пустят. А их может привезти только врач скорой помощи.

Этот порядок военкору АН разъяснила сотрудник Роспотребнадзора, которая позвонила после серии звонков в различные ведомства. Об этом рассказывалось в одном из предыдущих репортажей.

Та история не закончилась ничем. Скорая должна была забрать в обсерватор в течение суток. И все эти сутки военкор провел в машине, почти не вылезая из салона. Поняв, что его попросту забыли, журналист отправился в лес. Здесь теплее. Уже обосновавшись на месте, "лесной самоизолятор" развел костер и сумел просушить одежду.

Первым делом нужно было подготовить место для ночлега. Побродив по окрестностям, военкор АН набрал сосновых веток и соорудил из них лежанку. Этот матрас гораздо удобнее обычного городского. По нему запросто можно ходить, он мягкий и теплый.

Найдя две бутылки, журналист разбил обе. Теперь появилась копалка, а также инструмент для скобления веток и обрезания тонких корней. Выкопав ямку под костер, военкор АН разжег огонь. Жизнь налаживалась.

Ночью пришли лесные обитатели. Метрах в 40 от места стоянки взлетела какая-то птица. Она начала летать по кругу и отчаянно щебетать. Так бывает, когда неподалеку кто-то появляется. Реакции на появление человека у птицы не было. Значит, к ее гнезду подошел кто-то опасный для нее.

В кустах то и дело слышалось шуршание. Наверное, это и был тот источник птичьего переполоха.

Таинственный сосед на глаза так и не появился. Начался дождь и шуршание стихло. Военкор затолкал матрас под днище машины, чтобы он не отсырел, а сам залез в салон.

Эта ночь была первой, когда получилось выспаться. На костре удалось просушить одежду и самому согреться. Даже прошел насморк, который появился из-за сырости после первой ночевки в машине.

Утром закончились последние запасы бутербродов и воды, которыми военкор АН обеспечила бывшая супруга. Надо было думать о том, как добыть пропитание. Вспомнив наставления Беара Гриллза, которыми тот делился в шоу "Выжить любой ценой" военкор АН попытался найти тот самый источник белка, который постоянно ищет Беар Гриллз. Свалив трухлявую осину, журналист вскрыл кору и обнаружил нескольких гусениц. На природе теперь они показались нисколько не противными. Можно было попробовать пожарить их на костре. Но в этот момент пришло спасение. К месту стойбища добрался старый приятель Сергей Михеев, с которым военкор АН работал вместе в "Российской газете". Он привез 10 литров воды, пакет с продуктами, антисептик, пару масок, бумажные полотенца, нож и походную кастрюлю. И самое главное, Серега привез кофе, без которого было уже невмоготу.

Утром появилась новая забота. Нужно было обработать место ночлега от клещей. Они просыпаются примерно в этот период. Раздобыв большой целлофановый пакет, военкор АН подпалил его при помощи сухой осиновой коры и выжег место под ночлег. По идее клещи теперь должны были либо сгореть, либо разбежаться.

Пока шла обработка спального места, раздался звонок. Но пока военкор АН боролся с телефоном перепачканными сажей пальцами, вызов сбросился. Кто это был, непонятно. Возможно, звонили из скорой помощи, чтобы уточнить, куда подъезжать. Этого звонка и ждал корреспондент АН. Перезвонить на тот номер не получается.

Собственно этого звонка из скорой помощи журналист ждет до сих пор. Он по-прежнему вынужден проходить самоизоляцию в лесу и ждать звонка от медиков, чтобы они его забрали.