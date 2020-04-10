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Рокеры из U2 потратили на борьбу с коронавирусом 10 миллионов евро

, 15:06 [ «Аргументы Недели», ]

Рокеры из U2 потратили на борьбу с коронавирусом 10 миллионов евро
фото: соцсети
Гранды мировой рок-сцены из Ирландии не остались в стороне от борьбы с захватившим планету COVID-19. Группа U2 выделила 10 миллионов евро на покупку средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ для помощи ирландцам в период пандемии опасного вируса.
 
СМИ сообщают, что от принятия решения музыкантами о помощи до ее осуществления прошло всего 10 дней.  Ирландские медики отмечают, что объем приобретенных и  необходимых для борьбы с Covid-19 средств оказался весьма впечатляющим.
 
«40 аппаратов искусственной вентиляции легких, приблизительно 60 тысяч очков, 200 тысяч масок, — тех масок, которые необходимы для отделения интенсивной терапии, — а также более миллиона одноразовых перчаток, так что объем оснащения довольно внушительный», — сообщил кардиолог Нил Малвихилл.
 
Ранее СМИ сообщали, что музыканты американской группы Metallica пожертвовали на борьбу с пандемией коронавируса 350 тысяч долларов.
 

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