Рокеры из U2 потратили на борьбу с коронавирусом 10 миллионов евро

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10 апреля 2020, 15:06 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Гранды мировой рок-сцены из Ирландии не остались в стороне от борьбы с захватившим планету COVID-19. Группа U2 выделила 10 миллионов евро на покупку средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ для помощи ирландцам в период пандемии опасного вируса.

СМИ сообщают, что от принятия решения музыкантами о помощи до ее осуществления прошло всего 10 дней. Ирландские медики отмечают, что объем приобретенных и необходимых для борьбы с Covid-19 средств оказался весьма впечатляющим.

«40 аппаратов искусственной вентиляции легких, приблизительно 60 тысяч очков, 200 тысяч масок, — тех масок, которые необходимы для отделения интенсивной терапии, — а также более миллиона одноразовых перчаток, так что объем оснащения довольно внушительный», — сообщил кардиолог Нил Малвихилл.