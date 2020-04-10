Подать заявление на выплату по безработице можно дистанционно

Сделать это можно дистанционно на портале «Работа в России».
Сотрудники центров занятости смогут дистанционно поставить на учет по безработице тех, кто потерял работу.
Документы, которые предоставят жители, будут доступны сотрудникам центров занятости населения непосредственно по месту жительства заявителей.
– Размер пособия зависит от зарплаты и ограничивается максимальным размером, в случае если заявитель состоял последние 12 месяцев в трудовых отношениях не менее 26 недель, – прокомментировали в министерстве труда и соцразвития края.
Минимальный размер пособия начисляется, если заявитель состоял за предшествующий увольнению год в трудовых отношениях менее 26 недель; впервые ищет работу или прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность.
Период начисления пособия – 6 месяцев, для минимального пособия – 3 месяца, для граждан предпенсионного возраста – 12 месяцев.