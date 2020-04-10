Подать заявление на выплату по безработице можно дистанционно

Аргументы Недели → Общество 13+

10 апреля 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сделать это можно дистанционно на портале «Работа в России».

Сотрудники центров занятости смогут дистанционно поставить на учет по безработице тех, кто потерял работу.

Документы, которые предоставят жители, будут доступны сотрудникам центров занятости населения непосредственно по месту жительства заявителей.

– Размер пособия зависит от зарплаты и ограничивается максимальным размером, в случае если заявитель состоял последние 12 месяцев в трудовых отношениях не менее 26 недель, – прокомментировали в министерстве труда и соцразвития края.

Минимальный размер пособия начисляется, если заявитель состоял за предшествующий увольнению год в трудовых отношениях менее 26 недель; впервые ищет работу или прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Период начисления пособия – 6 месяцев, для минимального пособия – 3 месяца, для граждан предпенсионного возраста – 12 месяцев.