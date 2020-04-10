В Саранске студент заразился COVID-19, всё общежитие находится на карантине

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10 апреля 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mordovmedia.ru.

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В Саранске у студента подтвердился коронавирус. Как сообщили в оперативном штабе, молодой человек съездил в Москву и не соблюдал мер самоизоляции.

О своей поездке учащийся МГУ имени Огарёва не сообщал и в течение нескольких дней контактировал с соседями по общежитию. Через некоторое время он был госпитализирован с признаками ОРВИ, пациенту сделали анализ на коронавирус нового типа. Первичное исследование показало положительный результат. Позже диагноз подтвердился.

Общежитие сразу перевели на режим карантина, всех проживающих там изолировали.

Ранее в Санкт-Петербурге число выздоровевших после заболевания коронавирусом достигло 59 человек. Об этом рассказал городской оперативный штаб.