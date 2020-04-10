Коронавирус 10 апреля: в Москве скончались 12 пациентов с COVID-19, В Минздраве РФ объяснили порядок постановки диагноза

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10 апреля 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Pixabay

К утру 10 апреля в мире коронавирус обнаружили у 1 607 321 человека. 95 745 – погибли, 358 276 – выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом. Трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе. Среди умерших — пациенты в возрасте от 33 до 87 лет. У них диагностировали пневмонию, диагноз «коронавирус» подтвердился. В Москве зафиксировали 6698 случаев заражения, 38 человек умерли.

– Москве предстоят серьезные испытания в связи с коронавирусом, к этому нужно готовиться, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. «Знаете, прогнозы – дело неблагодарное, особенно в такой среде, как разговоры по поводу пандемии и распространения вируса и так далее. Сколько ученых, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас – это 100% все, что мы можем сегодня сделать, – сделать. А прогнозы? Ну, можно прогнозировать. Единственное, что я скажу: что нам предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться», – заявил Собянин.

– Диагноз «коронавирусная инфекция» в России может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Мы видим, что течение заболевания развивается подчас столько быстротечно, что у него уже есть характерная клиническая картина, поэтому ставится диагноз без подтверждения лабораторного по клинической картине. Это нормальная практика», – заявил Мурашко в эфире канала «Россия 1».

– Восемь священников Московской патриархии заразились коронавирусом, трое под подозрением. Об этом сообщается в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Прихожанам этих храмов напоминаем про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться. Просим молитв о здравии болящих клириков и всех страждущих от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

– На Ставрополье число заразившихся коронавирусом превысило 50 человек. Общее число заразившихся в регионе выросло до 52, сообщил в пятницу губернатор Владимир Владимиров. «Мы получили новую информацию о коронавирусе в нашем крае. Подтвержден диагноз для десяти человек, у которых было подозрение на заболевание. Трое из них в тяжелом состоянии, один - в средней степени тяжести. Все пациенты изолированы в медучреждениях, полностью получают необходимую врачебную помощь», – написал губернатор в своем аккаунте в Instagram.

– В Китае за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Один человек умер. Из 42 новых случаев 38 — ввозные. Еще четыре случая — локальные. Они были выявлены в провинции Гуандун и в провинции Хэйлунцзян.