В Сочи организовали онлайн прогулку по парку «Дендрарий»

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10 апреля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Прогуляться по знаменитому парку «Дендрарий» в Сочи во время карантина можно в режиме онлайн. Сегодня, 10 апреля, желающие смогут увидеть интернет-экскурсию о знаменитом фонтане «Сказка». Композиция исполнена по мотивам произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Прекрасная Царевна-Лебедь освободилась от своих крыльев, ее окружают царевич и 33 богатыря.

- Это уже вторая экскурсия по парку «Дендрарий», которая проходит в режиме он-лайн. На первой зрители смогли узнать о даче «Надежда», - пояснили в администрации Сочи.

Увидеть экскурсию можно будет на канале Сочинского национального парка или в социальных сетях организации. Начало в 12:00, трансляция будет доступна и в записи.