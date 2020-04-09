Доктор, нам конец: о всплеске психических заболеваний на фоне коронавирусной пандемии

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9 апреля 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Covid-19 распространился уже практически по всей планете. Подобной пандемии не было уже, пожалуй, целое столетие. Последний раз нечто подобное случалось в году 18-м, когда начал своё движение по миру зловещий испанский грипп. Никто толком не знает, откуда именно возник коронавирус. Одни считают, что он мутировал сам в теле человека, другие утверждают про биологическое оружие неизвестных сил. Существует множество разных теорий. Споры продолжаются до сих пор.

К огромному сожалению возникшая пандемия привела не только к атипичной пневмонии у многих представителей населения Земли, но ещё и к массовой истерике. Паника нередко доводит человека до самого настоящего безумия, заставляя его страшиться даже собственной тени. В случае с коронавирусом это вылилось в явление, уже получившее своё название – ковидофобия. Боязнь заболеть у многих людей стала настолько сильной, что привела к нервным срывам и психическим заболеваниям.

Некоторые из них теперь никогда уже не оправятся. Сейчас и так у многих шизофреников весеннее обострение, а здесь ещё и вирусная паника.

Как утверждают психиатры, многие стационары для психически больных стали наполняться людьми, доведёнными до нервного расстройства. Не стоит забывать про недавний случай в США, где один безумец даже убил свою возлюбленную, заражённую коронавирусом, а затем прикончил себя. Проявлений шизофрении на фоне вируса всё больше и больше с каждым днём. Наблюдается развития целой фобии, которая доводит до полного помутнения рассудка. От ужаса перед новой болезнью рушится вся психическая система человека.

Возможно, всему виной даже не сам вирус, а массовые проявления паникёрских настроений. Во многих источниках пишут худшие варианты развития болезни, делают акцент на миллионах жертв в будущем и прогнозируют конец цивилизации, хотя этот вирус вполне возможно одолеть. Наверное, пора этим паникёрам уже закончить свою разрушительную деятельность. В противном случае, людей погибнет больше от психических заболеваний, чем от самого коронавируса.