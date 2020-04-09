«Сказание о врагах с востока». О половцах и печенегах, некогда угрожавших нашей матушке-Руси

Аргументы Недели → Общество 13+

9 апреля 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Не так давно президент Путин упомянул пресловутых половцев и печенегов в своей речи. Но знает ли кто-нибудь, как же всё-таки нашим предкам удалось их победить? Сражения с вторженцами были ожесточённые и страшные. На окровавленных полях сложили головы тысячи наших воинов. И всё ради того, чтобы хоть как-то сохранить матушку-Русь и не допустить её падения.

Гуннское вторжение, случившееся в 4-5 веках, всколыхнуло не только всю Европу, но и весь окрестный мир. Такой безжалостной, разъярённой и страшной орды ещё белый свет не знал. Города и селения были сожжены до тла, люди умирали тысячами в день, целые царства разрушались и раскалывались. Вторжение народов из северного Китая и Монголии привело к гибели множеств государств Европы и Азии. Хуже всего пришлось обеим Римским империям, государствам в Причерноморье и на Кавказе, а также Индии и Афганистану. Там гунны и их собратья эфталиты устраивали настоящую бойню. Вслед за гуннами пришли их сородичи, основавшие в Азии Тюркский каганат. И уже от них в свою очередь в 7-8 веках в Европу пришла новая угроза. Предки печенегов, судя по историческим данным, когда-то входили в каганат кектюрков. Впоследствии, они мигрировали на запад и вскоре осели в северном Причерноморье. Часть этой громадной тюркской орды, по некоторым данным, уничтожила Хазарский каганат (отчасти своих же соплеменников) и заняла Крым. Историки и поныне продолжают изучать данные того периода, проверяют все древние документы и литературные памятники.

Наши предки из древней Руси немало воевали с тюрками. По некоторым мифам, славяне сталкивались ещё с гуннскими ордами и яростно противостояли им. Затем войны велись уже с Хазарским каганатом, вожди которого обожали обкладывать все покорённые народы непомерной данью. Ожесточённые бои шли с печенежской ордой и полчищами других тюркских племён. Славяне сопротивлялись весьма неплохо, но из-за разрозненности и раздробленности нечасто выигрывали сражения. Окончательно печенеги были побеждены только в конце XI столетия, а часть их ушла во служение к венгерским королям. На протяжении IX-XI веков печенеги не раз наведывались в земли Киевской Руси. Во времена правления Владимира Красное Солнышко, они едва не уничтожили всё, что могли. Убийства и разорения шли практически повсюду. Русичам приходилось заключать договоры с Византией против несносных врагов. Однако византийцы порою предавали наших предков и устраняли могучих князей, путём подкупа печенежских ханов. Возьмём в пример великого князя Святослава, убитого тюрками по возможному приказу Иоанна Цимисхия, императора Константинополя. Согласно «Повести Временных лет» ожесточённое сопротивление печенегам славяне оказывали аж до середины XI столетия. В боях погибали тысячи людей: молодые, зрелые и старые. Ярослав Мудрый сумел отбить осаду Киева в 1036 года с помощью немногочисленной армии, а затем отсеял тюрков к византийским границам. Это была одна из самых величайших побед могучего русского князя. Победа, запомнившаяся на века.

В конце XI века над Русью и всеми окрестными землями возникла новая опасность. Половецкая орда, некогда бывшая частью Кимакского каганата в Казахстане, продвинулась за Волгу. Впоследствии, это привело к образованию Кыпчакского ханства (Дешт-И-Кыпчак). По легендам, именно половцы являются уничтожителями Тьмутараканского княжества, прозванного также «русской Атлантидой». Великий князь Всеволод Ярославич был подготовлен к такому вторжению. Ведь он прекрасно знал о том, что вслед за печенегами последует новая напасть. В 1055 году половцы появились у Переяславского княжества. Но князь Всеволод встретил их радушно и с миром. Обе армии обменялись подарками и разъехались по своим территориям. Однако уже в 1061 годы наследники Тюркского каганата снова появились в пределах Руси, уже не желая никакого мира. Ожесточённая и страшная война продолжалась вплоть до 1096 года, когда в битве на реке Трубеж половцы были наголову разбиты русскими князьями. В бою погиб и великий кыпчакский хан Тугоркан. На протяжении всего XII века русские княжества не раз сталкивались с половецкой ордой. Одни правители заключали с иноземцами мир, другие же – беспощадно воевали. Половцы активно участвовали и в борьбе между русскими князьями, становясь на сторону то одного, то другого властителя.

Но как бы кыпчаки не стремились дружить с русичами, для многих обитателей нашей страны они всегда оставались врагами. К тому же иноземцам почти никто не верил. Как бы кто из князей ни приглашал к себе на службу чужаков, всё равно доверие к ним не было никакого. Многие князья и вовсе предпочитали якшаться с венграми или поляками, но всячески избегали соглашений с тюрками. К сожалению, раздробленность, царившая в древней Руси, не смогла предотвратить монгольское вторжение. Но половцев и печенегов наши древние предки сдерживали, как могли. Особенно можно отметить успехи печенежских войн, в которых победителями раз и навсегда остались русичи. Уже потом, все эти хроники военных конфликтов переродились в русские былины, и оттуда уже пошли легенды об ужасном Тугарине Змее или кошмарном Змее Горыныче с тремя головами. Ведь Змей, особенно многоголовый, был одним из символов множества тюркских народов, так как представлял собой дракона. А уж тюрки, как известно, пришли из земель нынешнего северного Китая.

Будем надеяться, что и эти коронавирусные полчища (или же те, кто их распространил, согласно мнениям конспирологов) тоже познают на себе ярость нашей Родины. Били врагов, бьём и будем бить, пока стоит земля Русская. Как сказал Александр Невский, «Кто к нам с мечом придёт, от него же и погибнет». И нет сомнений, что с Covid-19 будет та же история.