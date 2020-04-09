Нарушителей карантина в Москве начнут штрафовать за езду на автомобиле

Нарушителей карантина по коронавирусу передвигающихся по городу на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что речь не идёт о наказании всех автовладельцев подряд.

"Мы видим все машины тех, кто должен на карантине сидеть, которые передвигаются по городу, а с завтрашнего дня будем уже жестко наказывать тех, кто нарушает этот карантин, разъезжая по городу", - сказал Собянин.

Он подчеркнул, что данная мера касается исключительно тех граждан, которые находятся на официальном карантине, - это больные коронавирусом на домашнем лечении, их близкие родственники, люди, контактировавшие с заболевшими, а также те, кто вернулся из заграничных поездок.

"Любой их выход из подъезда фиксируется. Раньше мы жестких мер не предпринимали, все-таки доводили до их сведения, что им необходимо оставаться дома, и в крайнем случае только штрафовали. Сегодня после принятых федеральных законов, регионального закона по изменениям в Административный кодекс мы можем вообще в автоматическом режиме накладывать эти штрафы, просто не выходя из кабинета. Если мы видим, что гражданин нарушил режим самоизоляции, нарушил карантинный режим,... мы можем прямо дистанционно выписывать эти штрафы и наказывать", - добавил мэр.

Ранее столичные власти сообщали, что за нарушения карантина будут штрафовать тех, кто по предписанию врача обязан соблюдать режим самоизоляции. Это пациенты с подтвержденным COVID-19, которые выбрали лечение на дому и подписали "Согласие на получение медицинской помощи на дому и соблюдение режима самоизоляции", лица, контактировавшие с ними и те, кто недавно вернулся из-за рубежа.