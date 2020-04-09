Столичные кладбища закроют для посещений из-за коронавируса

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9 апреля 2020, 19:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичные кладбища ограничат доступ посетителей на весь срок действия периода самоизоляции. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил Сергей Собянин, на Вербное Воскресенье, Пасху, Красную Горку и Радоницу многие москвичи стараются побывать на кладбищах – навестить дорогие сердцу могилы, прибраться после зимы.

«К сожалению, нынешней весной сделать это будет невозможно. Число заболевших короновирусом перевалило за 6 тысяч человек. В больницах умерло более тридцати человек. Риск заражения новой коронавирусной инфекцией очень велик, и мы не можем подвергать опасности москвичей особенно пожилых, которые составляют большую часть посетителей кладбищ», - написал мэр.

Сергей Собянин рассказал о временном ограничении в работе кладбищ, которые будут открыты только для погребения умерших, отметив, что эти временные меры нарушают и его личные планы.

«Я сам в прошлом году похоронил маму, и тоже планировал на Вербное воскресение поехать к ней на могилу. И у большинства москвичей на кладбищах лежат кто-то из самых родных и близких. Поэтому прошу вас, дорогие мои, правильно понять мое решение. Сегодня я подписал указ о временном порядке посещения московских кладбищ. До окончания режима повышенной готовности они будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших».

«Печальное, но необходимое в нынешних условиях решение», - заключил Сергей Собянин.