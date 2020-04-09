В разных регионах страны россиян штрафуют за нарушение режима самоизоляции

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9 апреля 2020, 19:30 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

режим самоизоляции, фото: соцсети

Татарстан стал первым российским регионом, который ввел систему получения индивидуального SMS-кода для выхода из дома «по уважительной причине». Тем временем в судах республики уже несколько сотен дел за нарушение режима самоизоляции. Например, жителя Казани оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку по набережной, а мужчину из Набережных Челнов — на 7,5 тысяч за то, что он ночью вышел в продуктовый магазин.

В последние дни ситуация в Татарстане неожиданно поменялась: вместо назначения штрафов суды все чаще стали выносить предупреждения и начали наказывать нарушителей по более мягкой статье.

«Многие губернаторы публично заявляют: цель [сотрудников полиции] в первую очередь разъяснительная и превентивная, — рассказывает глава правозащитной организации «Апология протеста» Алексей Глухов, — То есть сотрудники полиции должны объяснять гражданам, почему нельзя нарушать. И лишь только в случае, если человек «уперся» и неоднократно был замечен в выходе из дома по неуважительной причине, — лишь в том случае его привлекать. Формально сотрудники, конечно, могли бы просто подойти к человеку и сказать: "Отправляйтесь, пожалуйста, домой"»

В связи с указом Кабинета министров Татарстана с 31 марта в регионе заработала система SMS-оповещений при выходе из дома. Чтобы человек смог покинуть свой дом и отправиться не в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а в другое место, ему нужно зарегистрироваться в системе: указать данные паспорта и место фактического проживания. Потом придет SMS с предложенным списком целей для выхода из дома. Затем пользователь получит индивидуальный код, который при необходимости нужно будет показать сотруднику полиции вместе с паспортом. Также будет указано время действия этого «пропуска».

Уже известна статистика исполнения административных наказаний по статье 6.3 КОАП, которую применили к «нарушителям карантина» в Республике Татарстан с 31 марта по 9 апреля:

- вынесено постановление о назначении административного наказания: 223 судебных акта;

- вынесено постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении: 70 судебных актов;

- вынесено определение о возвращении протокола, других материалов дела в орган, должностному лицу (...) в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами (…): 137 судебных актов.

В Краснодарском крае ситуация сложнее. С 31 марта там введен карантин, и суды рассматривают дела по более строгой статье.

«Там стоят посты из сотрудников ГИБДД, которые останавливают машины и привлекают людей, которые находятся далеко от своего места жительства. За поход в магазин далеко от дома по статье 6.3 сейчас пытаются привлечь целую семью: родителей и несовершеннолетнего ребенка (ему 17 лет)», — рассказывает Глухов.

По сообщению «Апологии протеста», в Краснодаре на 15 тысяч оштрафовали мужчину, который направлялся в банк, чтобы внести ежемесячный платеж по кредиту.