Врач объяснил, почему некоторых больных коронавирусом погружают в кому

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9 апреля 2020, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Доктор Мясников рассказал, почему некоторых больных коронавирусной инфекцией врачи погружают в состояние искусственной комы. Врач подчеркнул, что это происходит с некоторыми из тех, кого подключили к аппаратам ИВЛ.

Мясников рассказал, что иногда человек своим дыханием мешает работе аппарата. Эксперт подчеркнул, что аппараты для искусственной вентиляции легких не всегда «дышат» за пациента, у них есть различные режимы.

«Больного погружают в искусственную кому, когда он мешает аппаратному дыханию… Как бы заглушают его, чтобы не сопротивлялся… Аппарат — это не обязательно, что за тебя дышат», - объяснил специалист.