Более 700 заявок отработано добровольцами на Кубани в рамках акции #МыВместе

Аргументы Недели → Общество 13+

9 апреля 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Волонтерский штаб помощи одиноким пожилым и маломобильным людям в Краснодарском крае на период распространения коронавируса начал работу 17 марта. За этот период совместными усилиями волонтеров-медиков, активистов ОНФ, ребят из команды «Молодежки ОНФ», волонтеров АВЦ и байкеров клуба «Ночные волки» было осуществлено более 700 выездов для доставки еды и лекарств.

Любой неравнодушный человек может стать волонтером штаба #МыВместе, расположенный в региональном отделении Народного фронта. Стать добровольцем акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса можно через сайт мывместе2020.рф или позвонив по телефону «горячей линии»: 8(800)200-34-11.

Проект единого колл-центра реализуется при поддержке ОНФ, Фонда «Росконгресс», Ассоциации волонтерских центров, Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеров Конституции», ПАО «Ростелеком», предпринимателей и НКО.

По телефону «горячей линии» пожилые и маломобильные граждане могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости.

Колл-центр работает в круглосуточном режиме. Телефон «горячей линии»: 8(800)200-34-11.