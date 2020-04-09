В Сочи спасают пальмы

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9 апреля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Необычный эксперимент по защите деревьев от вредителей начался на курорте.

Для субтропических растений особо опасны пальмовый мотылёк и красный пальмовый долгоносик. Именно сейчас насекомые находятся в том состоянии, когда на них могут подействовать препараты. К примеру, гусеница пальмового мотылька уже в конце апреля начнёт превращаться в куколку. После этого обработка будет неэффективна. Поэтому ученые решили не отменять работу даже в условиях карантина. За один день были обработаны более 150 растений.

- Способов борьбы с пальмовыми вредителями в мире существует несколько: классическая обработка, обработка с поливной водой, пропитка стволов, внутристволовые инъекции и использование биопрепаратов, - рассказала главный научный сотрудник ВНИИ цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун.

Сочинские учёные решили испытать три разных способа борьбы с вредителями. Два из них - химические и один биологический. Последний считается самым экологичным. Вместе с водой в ствол пальм вводят нематоду (микроскопического червя), который поражает личинки вредителя.

Обработка будет идти в несколько этапов, вплоть до осени. В сентябре учёные подытожат, какой метод оказался более эффективным для Сочи.