Кубанские семьи с детьми получат материальную поддержку своевременно

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9 апреля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел внеочередную 36-ю сессию Законодательного Собрания Краснодарского края. В пленарном заседании приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и прокурор региона Сергей Табельский.

Первым депутаты рассмотрели законопроект «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского, он был внесен в качестве законодательной инициативы губернатора края, а разработан в рамках выполнения Указа Президента РФ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми.

Законом предусматривается в текущем году ежемесячная выплата на каждого ребенка в размере 5319 рублей 50 копеек. Она будет предоставляться на основании заявления одного из родителей без предоставления документов в случае обращения на официальном портале государственных услуг, либо с предоставлением только документа, удостоверяющего личность, при личной явке в управления социальной защиты населения или многофункциональные центры.

Денежную выплату предлагается предоставлять семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Краснодарском крае за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Приказом регионального министерства труда и социального развития в крае за второй квартал 2019 года прожиточный минимум на душу населения установлен в размере 11107 рублей.

Если в семье воспитываются нескольких детей в возрасте от трех до семи лет ежемесячная, выплата назначается на каждого ребенка.

Запланированы средства на предоставление такой помощи более 69 тысячам семей. На 2020 год их объем на сегодняшний день составляет более четырех миллиардов 854 миллионов рублей. Накануне сессии депутаты также согласовали соответствующие изменения в региональную государственную программу «Социальная поддержка граждан».

В ходе обсуждения депутат Павел Соколенко предложил расширить категории граждан, которые могли бы получить помощь от государства в сложное время. Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что этот вопрос находится на контроле руководства страны и края, и дал поручение профильному комитету совместно с министерством труда и социального развития отработать все дополнительные меры социальной поддержки населения, которые были озвучены Президентом на видеоконференции с главами регионов восьмого апреля, а затем будут оформлены в соответствующие правовые акты. Он также отметил, что сегодня принят важнейший закон, обеспечивающий государственную помощь семьям с детьми.

- Он разработан во исполнение указания Президента, предложившего во время своего видеообращения начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше – уже с июня этого года. Высокая социальная значимость этого вопроса требует оперативности, чем и обусловлено проведение внеочередной сессии. Чтобы уже в начале лета семьи с детьми могли получить необходимую им реальную помощь, сегодня мы принимаем закон, который обеспечит механизм реализации этой меры поддержки. У нас есть время, чтобы затем внести все необходимые корректировки, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Губернатор напомнил, что Президент РФ поставил задачу ускорить выплату на детей от трех до семи лет.

- Сегодня мы приняли решение о выплате, и закон края на сто процентов поддержан. Хочу поблагодарить вас за это. Потому что люди ждут эти выплаты, и мы начнем осуществлять их раньше. Это более пяти тысяч рублей в месяц, сразу за полгода – это около 30 тысяч рублей. Это очень нужная финансовая поддержка для этих семей. Новая мера поддержки охватит более ста тысяч детей, выплаты получит около 70 тысяч семей, – сказал Вениамин Кондратьев.

По результатам голосования закон был принят единогласно и тут же подписан спикером ЗСК и губернатором края, чтобы его опубликовали уже сегодня.