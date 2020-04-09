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Онищенко оценил «блокиратор вируса», замеченный у Пескова. Но посоветовал для защиты от коронавируса чеснок

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

Онищенко оценил «блокиратор вируса», замеченный у Пескова. Но посоветовал для защиты от коронавируса чеснок
pexels.com

На запястье официального представителя Кремля Дмитрия Пескова заметили устройство в виде бейджа.  Песков рассказал, что купил сам такую защиту от коронавируса в аптеке. Принцип действия таких блокаторов основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.

Геннадий Онищенко, бывший глава Роспотребнадзора, ныне первый заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке оценил защитные свойствах устройства.

По его мнению, самое главное - человек верит в этот бейдж, вера играет огромную роль, особенно если у человека есть волевое начало, настрой на победу. По его оценке, идея бейджа не лишена смысла, но он стопроцентно не защитит, и лишь бы другой беды не было.

Онищенко напомнил, что хлор - яд, хлорные испарения в больших количествах могут быть вредны для организма человека.
Он предложил использовать народное средство - чеснок, очищенные дольки разложить в небольших рабочих кабинетах. По крайней мере, дышать чесноком безвредно.  "Фитонциды, которые выделяет чеснок, более эффективно действуют, чем хлор и они менее опасны для организма человека", - посоветовал Онищенко.

 

 

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