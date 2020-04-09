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В Краснодаре оперная певица решила развлечь соседей пением с балкона

, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

В Краснодаре оперная певица решила развлечь соседей пением с балкона
Фото: Скриншот видео из Инстаграм «Typodar»

В одном из жилищных комплектов Краснодара оперная певица, солистка Органного зала Марина Сташкевич устроила концерт на балконе многоэтажного дома.

Она была одета в концертное платье, на балконе были установлены усилители. Ассистент певицы сказал в микрофон, что «мы какое-то время посидим дома, но рано или поздно это закончится». Он также призвал краснодарцев «набраться сил, терпения, и я предлагаю наслаждаться дальше».

В крае это не первый случай культурного времяпровождения в режиме самоизоляции. Накануне в Сочи концерт на балконе устроил саксофонист.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара пытался продать спецпропуск на автомобиль.

ДВа

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