В Краснодаре оперная певица решила развлечь соседей пением с балкона

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9 апреля 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: Скриншот видео из Инстаграм «Typodar»

В одном из жилищных комплектов Краснодара оперная певица, солистка Органного зала Марина Сташкевич устроила концерт на балконе многоэтажного дома.

Она была одета в концертное платье, на балконе были установлены усилители. Ассистент певицы сказал в микрофон, что «мы какое-то время посидим дома, но рано или поздно это закончится». Он также призвал краснодарцев «набраться сил, терпения, и я предлагаю наслаждаться дальше».

В крае это не первый случай культурного времяпровождения в режиме самоизоляции. Накануне в Сочи концерт на балконе устроил саксофонист.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара пытался продать спецпропуск на автомобиль.