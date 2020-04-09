Оперштаб: в Брянске число зараженных коронавирусом увеличилось до 97 человек

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9 апреля 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

В Брянске еще у 40 человек подтверждено заражение коронавирусом. По данным оперативного штаба на утро 9 апреля, всего в Брянской области коронавирус COVID-19 выявлен у 97 человек.

Пациенты с коронавирусом госпитализированы. Они находятся в изолированном корпусе Брянской областной больницы №1. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. По словам врача, у одного пациента тяжелое состояние. У этого больного сопутствующие заболевания: ожирение, аритмия, сахарный диабет, Он не на ИВЛ, но на кислородотерапии. Остальные пациенты в состоянии средней тяжести.

8 апреля сообщалось о 57 пациентах с коронавирусом в Брянске. Три человека вылечены и выписаны из больницы.

Брянские СМИ писали о резком росте зараженных коронавирусом после того, как один из прихожан баптисткой церкви встретил родственников, приехавших из Испании. Они не прошли режим карантина. Мужчина сходил на службу, а потом с единоверцами в баню. После этого у нескольких человек коронавирус подтвердился. Десятки людей ждут результаты теста.

Пастор Михаил Бирюков попросил прощения: «Я хочу обратиться к вам с просьбой и попросить прощения. Простите нас, если мы кого-то, мягко скажем, огорчили или доставили боль или страдание. Простите меня, простите нас, простите членов нашей церкви».