Аргументы Недели → Общество 13+

9 апреля 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Про отечественных вирусологов в Италии и про «перестройку» отношений.

Россия и Италия – forever love. И это предложение сейчас несёт в себе весьма правдивое содержание. Действительно благодаря российской помощи Италия воспрянула духом. Благодарности отечественным медикам и вирусологам звучат практически отовсюду. Высоко взлетела и популярность видео, где один из итальянцев сворачивает флаг Евросоюза и заменяет его на российский. Европа отвернулась и бросила на произвол судьбы, но помощь пришла, откуда не ждали. Отныне Русские - спасители Италии. Так ли это? Несомненно! Поначалу итальянцы были просто ошарашены российской оперативностью. Не прошло и нескольких суток, как наши военные медики появились в Риме в полном составе, а спустя ещё несколько часов уже начали своё шествие в Бергамо для очищения территорий от злостного вируса.

Сейчас российские и итальянские медики работают бок о бок, как родные братья. Всё чаще и чаще звучат слова о ненужности и бесполезности Евросоюза. Россия пришла на помощь Италии в полном составе и сразу же. А вот про Евросоюз так уже не скажешь. Русские специалисты поразили итальянцев не только оперативностью, но и своей добротой и позитивом. Позитивный настрой был у многих ребят, прибывших на Апеннины. Когда российский конвой ехал по направлению к Бергамо, ему сигналили многие итальянцы. Радость и счастье поселилось в душах у местных жителей, увидевших людей, которые решили защитить их от безнадёжности и гибели. Некоторые не только срывали флаги Евросоюза, но ещё и на всю громкость включали российский гимн. Италия несомненно благодарна России за оказанную помощь и поддержку. Почти каждый её житель готов сейчас расцеловать всех доблестных российских медиков, прибывших в самый эпицентр заразы.

Однако находятся и люди, которым лишь бы выпустить агрессию. Наверняка в их жизни всегда был непорядок, а всю свою злость они предпочитали сливать в интернет. К примеру, газета La Stampa и её так называемые «литераторы» назвали российскую помощь абсолютно бесполезной. Они пытались распространить антироссийские настроения даже сейчас, в период тяжёлой коронавирусной войны. Но к счастью, сама Италия ополчилась против этих людей, а видные политики назвали представителей La Stampa шакалами, вносящими смуту.