Коронные прогнозы

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9 апреля 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Прогнозы вокруг коронавируса, фото: соцсети

О том, что нас ждёт после коронавирусной пандемии, и как всё закончится.

Прогнозов на тему будущего человечества уже набралось немало. Пессимисты утверждают о скором конце цивилизации и гибели милллиардов, оптимисты говорят о скорой победе над коронавирусом и спасении людей, а у реалистов есть своя точка зрения, порою непохожая на другие мнения. Бостонская консалтинговая группа заявляет, что в России пик эпидемии ещё не пройден. Так они заявляют, основываясь на сведениях из прессы и отчётностях медиков. Однако президент Владимир Путин опровергает их выводы и говорит о скорой победе над вирусом. «Печенегов и половцев победили, и эту угрозу тоже одолеем», - звучали его слова в третьем обращении, которое вышло буквально сегодня. Также бостонцы заявляли и о не лучшей ситуации в США в ближайшие полтора месяц. Карантин, по их выводам, снимут только не раньше середины лета. Почти то же самое касается и нашей страны. По их словам, сидеть мы будем в своих домах до самого июля. Но конечно же это только предположения и частные мнения. Что же именно произойдёт, никто толком не знает. Чудесное спасение и появление вакцины - тоже возможный вариант, и он вполне реалистичен. С Эболой ведь у наших учёных получилось неплохо. Вакцина была выведена в сроки и сразу же пущена в ход.

Самих прогнозов на тему пандемии очень много. Нет смысла приводить их все, так как их список весьма длинный. В особенности не стоит слишком полагаться на заявления многих астрологов. Астрологи – вовсе не баба Ванга, у которой действительно получилась «прозревать». Но и сама великая провидица нередко ошибалась. Самым оптимальным и реалистичным из всех прогнозов является вывод российских учёных-медиков и большинства членов правительства. Пик пандемии может закончиться уже в начале мая. А уже к лету всеобщая ситуация с коронавирусом пойдёт на спад из-за смены сезона. Однако никто не отменял и эффективную работу учёных. Китаю ведь удалось остановить угрозу всего за два месяца, а ведь у них поначалу было страшнейшее положение. Вирус распространялся едва ли не со световой скоростью. Но всё же сейчас китайское правительство празднует победу, а продвижение Covid-19 на территории Поднебесной полностью остановлено. Немалых успехов добились и в Южной Корее, где медицина издревле считалась самой могущественной. В России же точно неизвестно, как именно пойдёт дело. Возможно вирус действительно остановится уже во второй половине апреля. Но есть и шанс, что он начнёт своё продвижение в регионы и надолго там задержится. Ведь в регионах у нас пока что не слишком хороший уровень здравоохранения, и это мягко сказано. Неудачи предыдущего правительства Дмитрия Медведева привели к развалу многих сфер жизни, в том числе и охраны здоровья. Многие больницы закрылись, а дороги, позволяющие быстро доехать скорой помощи, так и не были построены. К счастью, новое правительство во главе с премьером Мишустиным полно сил и энергии, а заодно и сохраняет оптимистичный настрой. А сам президент Путин полностью уверен в скорой победе над «невидимым злом». Панике никто не предаётся, и никто не робеет перед вирусной угрозой.

Конспирологи утверждают, что коронавирусная пандемия остановится лишь с поимкой преступников, устроивших её по всему свету. Не стоит недооценивать такие теории. Некоторые из этих конспирологов – вовсе никакие не «форумные тролли», а настоящие профессионалы, реально знающие своё дело. Многие из них работали вирусологами и учёными, а какие-то люди даже состояли в комиссии ООН. Вариант с заговором террористов тоже возможен. Мы живём в совершенно непредсказуемом мире с очень «загадочными» людьми. К примеру, в 2014 году один маньяк по имени Эллиот Роджер устроил массовую бойню в Айла-Висте и мотивировал он это тем, что ему якобы не предлагают встречаться девушки. Судя по некоторым сведениям, он планировал устроить куда больше убийств. Людей-психопатов и тех, кому выгодно разрушение мира, на нашей планете довольно немало, потому и не стоит недооценивать конспирологию. В любом случае, когда-нибудь мы всё равно узнаем правду, что же это за пандемия, и кто на самом деле виновник распространения вируса – матушка-природа или же террористическая организация.