Дмитрий Песков рассказал, что за бейдж был на его пиджаке

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8 апреля 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что купил себе «блокатор вирусов», похожий на бейдж, который можно носить на одежде: «Это я сам в аптеке купил».

На необычный бейдж журналисты обратили внимание во время видеоконференции главы государства Владимира Путина с губернаторами по противодействию коронавирусной инфекции. Принцип действия блокатора основан на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух, это средство способно подавлять жизнедеятельность различных вредоносных микроорганизмов.

Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила ТАСС, что для подтверждения результативности применения блокатора необходимы дополнительные научные исследования.





