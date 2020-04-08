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Доктор Комаровский объяснил, почему нельзя на изоляции гулять в парке

, 22:00 [ «Аргументы Недели» ]

Доктор Комаровский объяснил, почему нельзя на изоляции гулять в парке
доктор Евгений Комаровский, facebook.com/komarovskiynet
Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему в период самоизоляции опасны прогулки в городских парках и на детских площадках. Ранее стало известно, что гражданам запрещено посещать эти места.
 
Медик сообщил, что в парках и на детских площадках люди могут касаться одних и тех же предметов: скамеек, качелей, каруселей. Из-за этого, по словам Евгения Комаровского, граждане могут "заработать" коронавирус нового типа контактным путем.
 
Чтобы обезопасить себя от COVID-19, следует максимально снизить возможность контакта с какими-либо предметами на улицах и в общественных местах.
 
ЕТ

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