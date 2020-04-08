Победили Эболу, одолеем и корону. Про наших доблестных и невероятных учёных, поборовших опасную лихорадку

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8 апреля 2020, 21:42 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Вирус Эбола – не менее «злобный» микроорганизм, чем Covid-19. В случае его распространения, он начнёт наносить весьма значительный урон человечеству.

Вот только распространения его скорее всего не будет, и возможно его угроза навсегда исчезла. Наши отечественные медики сумели в прошлых годах побороть эту вредоносную форму жизни, несущую смерть и разрушение. А ведь в 2014-2015 годах все так же как и сейчас страшились, что Эбола выйдет из-под контроля и перейдёт на весь мир. К счастью, тогда всё обошлось, иначе это принесло бы смерть и горе человечеству ещё 6 лет назад. Эпидемия геморрагической лихорадки Эбола вспыхнула вначале на территории Гвинеи, а потом уже начала появляться и в других странах Западной Африки. Симптомы были ужасные: ознобы, головокружения, рвота, тошнота, температура, жуткая сыпь по всему телу и внутренние кровотечения. Люди буквально захлёбывались в собственной крови, как было во времена испанского гриппа. Умирали почти все: и старые и молодые.

Всего тогда умерло 11 000 человек. По тем временам, это было огромное количество жертв. Весь мир наблюдал за событиями в Африке, затаив дыхание. Интернетные новости только и рассказывали про ожесточённую борьбу с лихорадкой.

Окончательно эпидемия закончилась в конце 2015 года. Тогда ВОЗ официально объявили о прекращении распространения заболевания. В пандемию это так и не вылилось. Появилась и вакцина, которая потом стала применяться во многих странах Африки. Ещё в 2016 году министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова продемонстрировала журналистам разработанные препараты от лихорадки Эбола. Президент Владимир Путин заявлял о высокой эффективности данных лекарств. Как можно понять, наши отечественные учёные вместе с зарубежными коллегами сумели создать отличные препараты против опасного заболевания.