Медики в поисках вакцины от COVID-19 лечат коронавирус наблюдением

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8 апреля 2020, 21:07 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

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На то, чтобы разработать вакцину от коронавируса, уйдет определенное время. А вот с лекарствами может быть проще, некоторые препараты уже тестируют в разных странах. Среди них - противомалярийные препараты, препараты от ВИЧ, Эболы, а также иммуностимуляторы на основе интерферона. На чем может быть основано действие препаратов, которые могут помочь, рассказал профессор, руководитель кафедры общественного здоровья в школе имени Сау Сви Хока при Национальном университете Сингапура Джейсон Йэп.

Против известных нам вирусов вроде гриппа существуют препараты, снимающие симптомы, но они не убивают сам вирус.

«С большинством вирусных заболеваний лечение часто заключается в поддержке пациента, пока он не пойдет на поправку сам. Это то, что мы называем поддерживающей терапией. Во многих случаях, как с гриппом, тело способно само справиться с вирусом. Просто человеку нужно время, чтобы выздороветь, и мы помогаем снять симптомы», - пояснил Джейсон Йэп.

При этом, по словам специалиста, есть антивирусные препараты, которые могут быть использованы и против COVID-19, например, упоминаемый во многих исследованиях «Ритонавир» и «Ремдесивир».

«Вирус поражает клетку и использует внутриклеточные механизмы для репликации. Эти препараты замедляют или останавливают репликацию вируса, вмешиваясь на разных стадиях этого процесса. Можно ли называть это лечением — вопрос терминологии. Однако, если мы помешаем репликации вируса, то дадим организму возможность справиться самостоятельно и восстановиться быстрее», - рассказал профессор, уточнив, что препарат «Ремдесивир» останавливает репликацию, а «Ритонавир» заставляет вирус воспроизводить копии с дефектами.