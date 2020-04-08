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Мишустин рассказал об ошибках в заявках желающих вернуться на родину россиян

, 21:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин рассказал об ошибках в заявках желающих вернуться на родину россиян
премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Kremlin Pool/Global Look Press
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал об ошибках в заявках граждан России, которые хотели вернуться домой из-за границы в связи с распространением коронавируса нового типа.
 
По словам Мишустина, в первом списке россиян, желавших вернуться на родину из других стран, содержалось около 15 тысяч сведений, которые не соответствовали действительности.
 
Российский премьер-министр объяснил, что сначала составляется список из тех, кто хочет вернуться в Россию, который впоследствии проверяется, в частности, по форматно-логическому контролю представителями Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. В первом таком списке многие граждане давали ложную информацию, поэтому непонятно было, как именно они попали за границу.
ЕТ

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