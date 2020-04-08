Мишустин рассказал об ошибках в заявках желающих вернуться на родину россиян

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал об ошибках в заявках граждан России, которые хотели вернуться домой из-за границы в связи с распространением коронавируса нового типа.

По словам Мишустина, в первом списке россиян, желавших вернуться на родину из других стран, содержалось около 15 тысяч сведений, которые не соответствовали действительности.