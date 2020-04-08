Мишустин и Володин призвали освободить медработников от платы за парковку

Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин намерены обратиться к мэрам и губернаторам крупных городов РФ с призывом отменить плату за парковку для врачей и медперсонала.

Советник спикера Государственной думы Анастасия Кашеварова вечером в среду, 8 апреля, подчеркнула, что с инициативой об отмене оплаты парковки для медработников выступил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Его предложение поддержали.