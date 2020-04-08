Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мишустин и Володин призвали освободить медработников от платы за парковку

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Мишустин и Володин призвали освободить медработников от платы за парковку
парковка, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин намерены обратиться к мэрам и губернаторам крупных городов РФ с призывом отменить плату за парковку для врачей и медперсонала.
 
Советник спикера Государственной думы Анастасия Кашеварова вечером в среду, 8 апреля, подчеркнула, что с инициативой об отмене оплаты парковки для медработников выступил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Его предложение поддержали.
 
Ранее сегодня президент России Владимир Путин сообщил, что с апреля на три месяца будет установлена спецвыплата медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом нового типа. Сумма выплат составит от 25 до 80 тысяч рублей.
ЕТ

В мире

Украина готова к прекращению транзита российского газа и продолжит противодействовать «Северному потоку- 2»

Украина готова к прекращению транзита российского газа и продолжит противодействовать «Северному потоку- 2»

Сергей Макогон заявил о готовности Украины к прекращению транзита российского газа. По его словам, Украина готова к худшему сценарию развития событий с газопроводом «Северный поток - 2».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью