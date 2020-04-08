Глазьев: «Британская разведка - это мастер высококачественных художественных постановок»

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8 апреля 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Царьград

Alexander Legky/Russian Look

Академик РАН Сергей Глазьев считает, что "всё, что оглашается от имени британской разведки, является политической провокацией". Откуда черпает сведения разведка - никогда при этом не раскрывается.

Глазьев напомнил, что мы уже знаем пример технологии вброса британских спецслужб - так называемое дело "Новичка", отравление якобы Москвой Скрипалей. При этом оно произошло на территории Великобритании, рядом с лабораторией, производящей химоружие. Как отметил академик, "здесь они сами себя, что называется, высекли".

Согласно данным одного из членов чрезвычайного комитета Cobra, британские спецслужбы не исключают, что COVID-19 распространился из-за утечки в лаборатории Уханя. Кроме того, по мнению разведчиков, возможна версия передачи заражения от животного к человеку.