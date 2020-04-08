Максим Шевченко не смог узнать результаты своего теста на коронавирус

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8 апреля 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Известный журналист Максим Шевченко находится в одной из московских больниц. Сегодня он рассказал своим коллегам о состоянии своего здоровья и о том, как он пытался узнать диагноз своего заболевания.

Максим Шевченко, журналист:

- 10 дней у меня температура. За эти 10 дней я всё понял про здравоохранение в Российской Федерации. Сдать тест на коронавирус, могу вам сказать, сложнее, чем задать Путину вопрос на прямой линии. То есть это надо пробиваться к этим тестам. Вас постоянно «отфутболивают». В итоге я сдал тест. Просто я как законопослушный гражданин, когда у меня поднялась температура, сразу позвонил в скорую помощь. Меня стали отговаривать: «Зачем это вам надо? У вас ОРВИ, ОРЗ. Участковый справится».

Пришел участковый на следующий день. Это было прошлый вторник. Сказала: «Ну да, скорей всего, ОРЗ. Скоро всё пройдет». Потому уже, когда 5-й день была температура 39, я уже вызывал скорую и уже, наконец-то, мне удалось сделать тест, — ни ответа, ни привета об этом тесте так и не поступило, вы не поверите, ни позитивного, не негативного. 72 часа прошло хвалебные собянинские.

И потом я понял, что всё кранты, как говорится. ...может быть выписан. И решил сам пойти сдать биохимический анализ крови по уму. Естественно, никто не собирался ко мне приходить домой, делать этот анализ. Я пошел в платную - там рядом есть на Арбате очень хорошая контора, которая сразу сделала, и в платную клинику, которая тоже рядом со мной, в Большом Власьевском, где мне сделали КТ и сразу сказали: «У вас двустороння пневмония». Но до этого никто не слышал ее. Все говорили: «У вас чистые легкие… Чистые легкие». То есть если бы я сам не проявил какие-то усилия, то вся эта хваленая коронавирусная, как говорится, спецоперация по защите отечества меня просто привела бы в могилу, будем откровенно.

Они сразу вызвали скорую, говорят: «Когда мы видим такое воспаление легких, такую пневмонию при температуре…». Ребята прямо сразу вызвали скорую и меня отвезли в больницу в Коломенское. Ну, я не выбирал, естественно, больницу. Ну, больница как больница, такое бюджетное учреждение. Хорошие нянечки, санитарки, заботливые.

Я не знаю результатов теста. Никто не знает. И врачи, которых я попросил узнать, они тоже не могут узнать. Я, вообще, думаю, что это всё разводка. Я думаю, что есть такая система, как бы показухи для Путина, для начальников, что вот мы делаем тесты, на Коммунарку свозить, то сё, а есть реальность. Вот в больнице лежит полно людей с двусторонней пневмонией — абсолютно такая же история.