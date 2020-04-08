Самые страшные эпидемии в объективах фотокамер

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8 апреля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

Тиф, оспа, холера, эбола и «испанка» – эпидемии, которые человечество научилось побеждать почти полностью. Во все времена смертоносные вирусы распространялись по миру, но мы справились. Именно поэтому в нынешней ситуации с коронавирусом отчаиваться не стоит. «АН» покажут самые страшные эпидемии, подкосившие человечество, и расскажут, как удалось их преодолеть.

Внимание! Некоторые фотографии могут шокировать!

ТИФ –инфекция, при которой из-за лихорадки и сильнейшей интоксикации организма нарушается психика. Раньше болезнь называли «гнилой» или «нервной» горячкой, а после второй половины XIX века разделили её на три вида: сыпной тиф, брюшной и возвратный.

Максим Дмитриев.Больные тифом в городе Княгинине. 1891-1892 гг.

Сыпной тиф переносит вошь, преимущественно, платяная. Заражение происходит при укусе, например, когда человека кусает блоха с зараженной крысы. Дальше возбудитель заболевания поражает стенки сосудов, в том числе и ЦНС, а это в свою очередь приводит к помутнению сознания. Вплоть до бреда и галлюцинаций. Погибают больные от внутренних кровотечений. Чаще всего мозговых.

Плакат 1919 года

Возвратный тиф с некоторых пор считают болезнью забытой. Но факт её существования отрицать нельзя. Заражение происходит при втирании гемолимфы (выполняет те же функции, что наши кровь и лимфа, но у беспозвоночных с замкнутой системой кровообращения) платяной вши при расчёсывании кожи. В большинстве районах мира, за исключением некоторых стран Африки, заболевание почти не приводит к смерти. Но осложнений снова не избежать: психические нарушения от сумеречного сознания до маний обеспечены.

Больные тифом крестьяне

Брюшным тифом заражаются через продукты питания. В России XIX века брюшной тиф называли «горячкой с пятнами». При развитии болезни происходила интоксикация организма, обезвоживание и снова нарушалось сознание.

Максим Дмитриев. Доктор Решетилов осматривает больного сыпным тифом Кузьму Кашина 1891-1892 гг.

В России тиф унес жизни более чем 3 млн человек. В 1942 году в СССР появилась вакцина. Благодаря антибиотикам мы смогли полностью победить болезнь. Тем не менее, в 2000 году тифом в мире переболели 21,6 млн человек. Даже в РФ в январе-октябре 2017 наблюдался рост заболеваемости инфекцией. Тогда зарегистрировали 24 случая. Сейчас, к счастью, болезнь отступила.

К слову, вспышки тифа в наше время встречаются. Чаще всего в Африке и Юго-Восточной Азии. Заражение происходит через воду и еду. Именно поэтому туристам всегда рекомендуют прививаться против брюшного тифа и соблюдать правила гигиены.

Прививка против тифа в сельской школе. США, Техас, 1943 год







НАТУРАЛЬНАЯ ИЛИ ЧЕРНАЯ ОСПА – мало того, что эта вирусная инфекция высокозаразна, так еще и очень опасна. Протекает оспа очень тяжело, а передается воздушно-капельно и через бытовые предметы. Лихорадка сопровождается сыпью (на коже и слизистых появляются оспины, которые превращаются в эрозии). Потом развивается инфекционно-токсический шок.

Такие таблички вешали на домах: «Оспа. Не входите в этот дом. Любой человек, который попытается снять это объявление без разрешения, подлежит уголовному преследованию»

Еще с 15 века болезнь плотно засела в Европе и каждый год убивала до 1,5 млн человек. Всего от оспы погибло до 4 млрд больных.

Оспенные корки на руках больного

Победить оспу тоже помогла вакцина. В 1796 году английский врач Эдуард Дженнер втер в надрез на руки восьмилетнего мальчика содержимое из пузырьков сыпи с кожи доярки (она заразилась коровьей оспой), а потом привил его же черной оспой. Мальчик не заболел.

Вакцинация от оспы английских детей в 1962 году

Переболевшие оспой обладают стойким иммунитетом к этой болезни.







Переболевшая оспой мать и её ребенок

В Америке, Азии и Африке оспа свирепствовала почти двести лет после изобретения вакцины. В XX веке вирус унёс жизни 300—500 миллионов человек. В конце 1960-х годов оспа поражала 10—15 млн непривитых людей.

Больные оспой

В СССР обязательно прививать от черной оспы стали в 1924 году, а в 1958 мы же предложили искоренить оспу во всем мире. Разработки советских медиков поддержала ВОЗ. В 1980 году всеобщая вакцинация человечества уничтожила оспу полностью.

Врачи из США отрабатывают действия в случае возникновения эпидемии оспы







ХОЛЕРА – острая кишечная инфекция, поражающая тонкий кишечник. Организм обезвоживается вплоть до гиповолемического шока (в результате быстрой потери воды и электролитов, объем циркулирующей крови уменьшается, происходит острое нарушение обмена веществ) и смерти.

Холера на Гаити. © Reuters

Распространяется заболевание обычно в форме эпидемии. Основные очаги находятся в Африке, Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Индии.

Больные холерой на Гаити © Reuters

Несмотря на это, человечество на протяжении всей своей истории сталкивалось (и, увы, продолжает сталкиваться) с различными локациями вспышек заболевания.

Женщины навещают своих родственников, заболевших холерой, в больнице в городе Ходейдах. Йемен, 14 мая 2017 года. ©REUTERS

В России пик эпидемии пришёлся на вторую половину 1830 и первую половину 1831 года. Третья пандемия атаковала в 1850-е гг. Только у нас число жертв превысило миллион человек. Официально тогда зарегистрировали более 1,8 млн заболевших и 690 150 смертей.

Первая вакцина появилась в конце XIX века. Создателем, кстати, стал наш соотечественник Владимир Хавкин (ученик Илья Мечникова). Испытывал он её в 1892 году на себя и своих друзьях. Сейчас ВОЗ считает вакцинацию основным средством борьбы в очагах холеры. Ну и без антибиотиков никуда. Напомним, что при своевременном лечении человек полностью восстанавливается в течение 30 суток. Если медпомощи нет – исход вероятнее всего будет летальным.

Смерть, выкашивающая больных холерой. Обложка журнала XX века







ЭБОЛА – редкое, но крайне опасное вирусное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Африке, летальность в среднем 50%, но в некоторых местах доходит и до 90%. Распространяется через прямой контакт с жидкостями: кровь от зараженных людей или животных, а также через предметы.

James Giahyueь© Reuters

Tarik Jasarevic © Reuters

Крупнейшая вспышка заболевания произошла в 2014—2015 году в Западной Африке.

ФОТО: Пит Маллер. Обезумевшего больного поднимают на ноги, после того как он попытался перелезть через стену Гастингского центра лечения лихорадки Эбола неподалеку от Фритаунае. Через 12 часов мужчина умер

ФОТО: Пит Маллер. По словам врачей, вирус Эбола убил всю семью этого мальчика.

В 1980—1990 годы вирус начали изучать российские военные вирусологи. В лабораториях Вирусологического центра Научно-исследовательского института микробиологии Минобороны РФ создали средство экстренной профилактики — иммуноглобулин. Он позволял сохранить жизни пациенту. В октябре 2019 году российский институт «Вектор» объявил о создании вакцины, готовой к использованию и прошедшей регистрацию в Минздраве РФ.

ФОТО: Пит Маллер. В поисках тайного убежища Эболы, Фабиан Леендерц исследовал образцы крови и тканей бульдоговой летучей мыши.







«ИСПАНКА» ИЛИ «ИСПАНСКИЙ ГРИПП» – самая массовая пандемия гриппа за всю историю человечества. В 1919—1920 годах в мире испанкой было заражено около 550 миллионов человек. Число умерших: от 17 млн до 50—100 млн человек.

Полевой армейский госпиталь, в срочном порядке разбитый в Арканзасе для больных «испанкой»

Эпидемия началась в последние месяцы Первой мировой и быстро обошла её по количеству жертв.

Члены тренировочной армии студентов Вооруженных сил США в «гриппозных масках» в октябре 1918 года

Считается, что развитию пандемии способствовали антисанитария, плохое питание, беженцы.

Импровизированный госпиталь в Бруклине для больных «испанкой» открылся после того, как в обычных госпиталях закончились места

Несмотря на то, что первые больные появились в 1918 в Штатах, название заболевания появилось из-за того, что Испания первая публично объявила о пандемии.

Полицейские в масках на улицах Сиэтла, 1918 год

За первые 25 недель грипп унёс жизни 25 миллионов человек. Массовое перемещение войск стран-участниц Первой мировой привело к ускорению распространения гриппа.

Калифорния. «Надень маску или отправляйся в тюрьму!»

Вымирали целые деревни от Аляски до Южной Африки. В некоторых городах не оставалось здоровых врачей и могильщиков. Хоронили тоже совсем не так, как принято: могилы выкапывали на десяток людей сразу. Никаких отпеваний и проводов.

Станция скорой помощи во время эпидемии испанского гриппа в штате Канзас, США

Нас «испанка» тоже затронула, но появилась на Украине, а в октябре 1918 перебралась в европейскую часть России. В общем погибло 3 миллиона человек.

Японские школьницы идут в класс исключительно в масках

Единственным населённым местом, которое не подверглось пандемии, был остров Маражо в устье Амазонки в Бразилии.

Красный крест

Пациента с «испанкой» привезли в госпиталь на «скорой»

В 1919 году болезнь резко капитулировала. Скорее всего потому, что вирус мутировал настолько, что умирали все больные и очень быстро. Здоровые люди просто не успевали заражаться.

Сотрудники Красного Креста везут больного «испанкой» в госпиталь. Сент-Луис, Миссури