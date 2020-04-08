В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

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8 апреля 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Москве упростили порядок выделения доплат безработным. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«В Москве мы уже ввели региональную компенсационную доплату, повышающую размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц – самый большой в стране. Но по действующему порядку получить эту доплату непросто. А с учетом ограничения передвижения и режима самоизоляции – сложно вдвойне. Поэтому сегодня я дал поручение разработать максимально технологичный и – в то же время – адресный порядок этой доплаты», написал, в частности Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что условия получения доплаты должны быть адекватны нынешней ситуации.

«Среди прочего – необходимо убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в «обычные» времена предшествуют признанию гражданина безработным. Ходить на интервью в условиях самоизоляции – невозможно», написал Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, помощь должна приходить быстро. Между подачей заявления на получение доплаты и решением о перечислении средств должно проходить от 3 до 5 дней.

«Оформление должно осуществляться исключительно в электронном виде. А процедура проверки нуждаемости – должна быть максимально необременительной для граждан», - отметил он.

Новый порядок осуществления региональной компенсационной доплаты безработным будет разработан в ближайшие дни.

Ранее сегодня Президент России Владимир Путин объявил о том, что федеральное пособие по безработице 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощенном порядке по заявлению граждан, потерявших работу вне зависимости от прежних доходов.