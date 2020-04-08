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8 апреля 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

В России развивается и набирает популярность новый бизнес в области медицины. Он основан на процедуре хиджамы или, другими словами, кровопускании. Пока эксперты говорят об опасности процедуры, россияне продолжают обращаться к «народным» целителям.

Как известно, науке пока далеко до изобретения лекарства от всех болезней, а для того, чтобы держать свой организм в тонусе и полном здравии, современному человеку не хватает времени. На полный курс обследования в современной частной медицинской клинике необходимо, во-первых, потратить несколько дней, во-вторых, оставить целое состояние. Для человека, который постоянно занят работой и решением семейных дел, эта задача становится предельно сложной. Именно поэтому некоторые особенно предприимчивые бизнес-дельцы решили подзаработать на образовавшейся проблеме. Обратившись к истории медицины и обнаружив ряд юридических прорех в российском законодательстве, они изобрели новый набирающий популярность бизнес, связанный с кровопусканием.

Хиджама – так называется особая процедура, часть исламской народной медицины, разработанная ещё задолго до нашей эры. С её помощью непрофессиональные врачи обещают избавить от всех болезней, в том числе и душевных: вылечить от паралича, простатита, диабета, панических атак и даже изгнать злых духов. Пока эксперты предупреждают потенциальных клиентов об опасности кровопускания, народные маркетологи распространяют по сарафанному радио истории о поистине волшебных свойствах хиджамы.

Что это за процедура?

Процедура хиджамы, судя по информации, предоставленной на сайтах центров кровопускания, происходит следующим образом: пациента консультируют, выбирают необходимые точки для осуществления надрезов (в зависимости от болезней клиента), измеряют давление. Если у пациента давление низкое, понижен уровень гемоглобина, есть онкологические заболевания или сердечная недостаточность, мастера любезно отказывают в проведении процедуры. Если все в порядке, клиента укладывают на стол или кушетку, дезинфицируют поверхность кожи и все необходимые инструменты, устанавливают банки. После того, как точка для забора крови достигает необходимой кондиции, банки снимаются, на коже делаются надрезы, и уже на места с насечками вновь устанавливаются банки. Кровь начинает откачиваться. Последние пункты повторятся два-три раза, затем банки окончательно убирают, кожу повторно дезинфицируют, и клиент может считать себя очищенным и здоровым.

Мастера настаивают на острой необходимости проведения повторных процедур для полного исцеления. Стоимость одной такой процедуры начинается от 1500 рублей, курса лечения – от 7000 рублей. Однако, судя по всему, для каждого клиента цена будет индивидуальной, в зависимости от серьезности заболеваний и материального достатка.

Метод хиджамы основан на неподтвержденной и даже опровергнутой учеными теории о том, что большинство болезней в организме человека появляется из-за застоявшейся крови. По мнению сторонников процедуры, не вся кровь в теле человека участвует в транспортировке питательных веществ: какая-то находится в «резерве». Именно она и застаивается, становится грязной и провоцирует появление болезней, в том числе и очень серьёзных. Процедура кровопускания позволяет избавиться от этого застоя, выводя грязную кровь через капилляры. Для этого её необходимо откачивать.

Несмотря на то, что процедура вызывает некоторые вопросы и сомнения и подвергается критике со стороны настоящих врачей, официальные страницы центров хиджамы в сети полны хвалебных комментариев. Правда, выглядят они весьма ненатурально и скорее всего добавляются на сайт не довольными клиентами, а изобретательными модераторами. Так, например, на официальном сайте одного из центров содержится отзыв якобы от некоего Аслана, который гласит следующее:

«Устал лечиться от простудных заболеваний, которые следовали одно за другим. По совету брата обратился в центр, записался на кровопускание. Честно говоря, не очень доверял, да и сама процедура представлялась неприятной. Но ничего такого я не ощутил. Все стерильно не больно и быстро. Пока не простуживался. Если заболею, через месяц пойду ещё раз»

Не ясно, каким образом откачивание крови поможет человеку больше не простужаться и избегать попадания в организм инфекций и вирусов. Однако «специалисты» скорее всего охотно объяснят и этот феномен – любой каприз за деньги клиента. И, судя по всему, деньги пациенты приносят регулярно: бизнес процветает. Как минимум, владельцы центров кровопускания могут себе позволить арендовать помещения в центре Москвы.

Опасность кровопускания

Главная опасность этого бизнеса заключается в том, что его достаточно сложно контролировать. У центров хиджамы нет особых разрешений на проведение медицинских услуг. А такое разрешение, в свою очередь, им и не требуется: кровопускание не состоит в официальном перечне методов лечения. Для государства хиджама попросту не является медициной, а значит классифицировать эти центры в качестве медучреждений не выходит. Следовательно не нужны лицензии, нет и должного надзора и проверок, да и необходимого образования мастерам хиджамы получать не требуется, раз речь идет о народной медицине.

А у Росздравнадзора сфера деятельности ограничена законом. Орган занимается лицензионным контролем и контролем качества оказываемой медицинской помощи. Лицензии, в свою очередь выдаются организациям, которые заняты в медицинской области оптовой торговлей, фармацевтической деятельностью и мед услугами. А хиджама не подпадает ни под одну из категорий. Прийти с проверкой в такой центр представители учреждения не имеют права.

Более того, зачастую центры открываются прямо «на дому», особенно хорошо это развито в регионах. И не смотря на заверения о том, что все процедуры проводятся в условиях полной стерильности, высока вероятность антисанитарии и, как следствие, попадания в организм человека различных инфекций. Где-то клиенту предоставят новые неиспользованные банки и лезвия, а где-то будут пользоваться многоразовыми: проверить это сложно, а опасность эпидемии ВИЧ в России никто не отменял.

И это ещё не говоря о том, что сама методика представляет определенную опасность для здоровья клиента. Манипуляции с надрезами и откачиванием крови из тела человека могут закончиться плачевно, особенно если этим занимается человек без медицинского образования. В том случае, если ситуация выйдет из-под контроля, мастер вероятно даже не сможет оказать пострадавшему пациенту первую медицинскую помощь.

Квалифицированные врачи давно опровергли действенность процедуры. Мастера хиджамы рассказывают о том, что в разных местах в организме человека застаивается «грязная» кровь, но застаиваться в одном месте она попросту не может. Если «грязная» кровь в теле человека и присутствует, то в любом случае она циркулирует по всему организму. Вот и получается, что «специалисты» кровопускания не кровь грязную откачивают, а деньги из кармана потребителей.