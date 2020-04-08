Москва выделит 5 млрд федеральным клиникам на подготовку к приему больных с коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

8 апреля 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Федеральным больницам столицы выделят пять миллиардов рублей для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Средства будут использованы для перепрофилирования клиник — подготовки зданий к приему инфекционных больных, включая при необходимости проведение ремонтных работ. Деньги также пойдут на приобретение лекарственных препаратов, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты, оборудования для кислородной поддержки пациентов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Также дополнительные средства будут выделены на материальное стимулирование врачей. Врачи перепрофилированных на борьбу с коронавирусом больниц, так же как и в городских учреждениях, получат надбавки по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 30 тысяч рублей. Также предусмотрены выплаты врачам в связи с уменьшением объема оказываемой медицинской помощи.

Напомним, пациентов с коронавирусной инфекцией сегодня принимают федеральные, городские и частные стационары Москвы. Среди них городской медицинский комплекс в Коммунарке, инфекционные клинические больницы № 1 и 2, госпиталь на Шаболовке, детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой, Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, городская клиническая больница № 67 имени Л.А. Ворохобова (новый перинатальный корпус), городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова, Морозовская детская клиническая больница, детская инфекционная клиническая больница № 6 (для новорожденных), городская клиническая больница № 52.