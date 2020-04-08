Более 15 тыс человек пользуются нетворкингом «Цифрового делового пространства»

Аргументы Недели → Общество 13+

8 апреля 2020, 11:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На нетворкинг-платформе «Цифрового делового пространства» зарегистрировано свыше 15 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы, со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«Количество зарегистрированных пользователей уже превышает 15 тыс. Здесь предприниматели могут найти единомышленников, обменяться полезной информацией, поучаствовать в голосованиях и обсудить интересующие их темы», - сказала Наталья Сергунина.

Она отметила, что на этой нетворкинг-платформе можно завести деловые знакомства, посмотреть подробный календарь бизнес-событий и записаться на мероприятия, временно проходящие в онлайн-формате.

Ожидается, что в будущем на портале появятся онлайн-трансляции мероприятий, а также система рекомендаций потенциальных клиентов и бизнес-партнеров на основе данных искусственного интеллекта.

Для нас нетворкинг-платформа - еще и показатель того, что действительно интересно бизнес-сообществу, с какими вопросами и потребностями сталкиваются его представители. Это помогает подбирать наиболее актуальные темы и востребованных спикеров для мероприятий.

Напомним, «Цифровое деловое пространство» - это проект Агентства инноваций Москвы, подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития. С 2017 года здесь состоялось более 1,3 тыс. семинаров, хакатонов, квестов, кинопоказов и концертов. Их посетили более 170 тыс. человек.

Все мероприятия, запланированные с апреля по май, из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции переведены в онлайн-режим.