Кому рога — кому копыта

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7 апреля 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели», Сергей ИВАНОВ ]

Фото: соцсети

Почему краснодарским мошенникам живется столь вольготно, что они называют себя профессионалами? Почему обманутый предприниматель из Казахстана не может добиться справедливого наказания для жулика, который украл у него 9 миллионов рублей?

Есть в кубанской столице предприниматель с фамилией Титко. В 2015 году и потом в 2016-м он был осужден по ч. 1 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности). Оба раза остался на свободе, получив условное наказание и штраф. Было еще 14 эпизодов мошенничества за неисполнение договоров на поставку. Есть приговор Советского районного суда от 9 июля 2018 года.

Отделавшись штрафами и оставшись на свободе благодаря истечению сроков давности, он не только не спешит погашать свои обязательства, но и продолжает организовывать работу новых ИП и ООО, договариваться о поставках, получать деньги и не возвращать их. Новое уголовное дело в отношении Титко пополняется новыми заявлениями, распухает на глазах, а следователь не может завершить расследование уголовного дела, потому что продолжают всплывать новые эпизоды преступлений. Арбитражные суды удовлетворяют иски потерпевших, но судебные приставы не могут ничего взыскать, потому что на счетах организованных Титко фирм нет ровным счетом ничего. Итак, представьте: всё это дело растет, растягивается и множится в немыслимых масштабах, а у соответствующих органов государства руки словно еще короче становятся — не могут объять необъятного. В свете того, как иных предпринимателей за мельчайший проступок садят в СИЗО на долгие годы, бесконечно обманывающий и неуклонно богатеющий продавец воздуха, спокойно разгуливающий на свободе, выглядит как некий избранный. Неужели он обладает какими-то особенными привилегиями? Где собака зарыта? Что же это за несправедливость такая? Или это такая справедливость? Можно ли при таких обстоятельствах говорить о том, что правоохранительные органы работают объективно и принимают все меры к пресечению преступной деятельности? Или кому-то всё же выгодно, чтобы Титко оставался на свободе?

Не так давно ИТАР-ТАСС выпустил серию интервью с Владимиром Путиным. Беседовали о многом. Президент даже обмолвился, что некоторых бизнесменов можно по старой памяти называть «жуликами». Так уж повелось в народе с неспокойных девяностых годов, что, если торгаш, значит, жулик. Потому что обманывали на каждом углу. Иногда даже угла не требовалось, чтобы облапошить. И это явление называлось «предпринимательством». Конечно, президент утрировал. Его слова можно воспринимать как шутку. Однако доля истины в ней присутствует. Увы, но даже с улиц процветающего Краснодара еще не ушли эти ушлые девяностые. Под видом благовоспитанных ипэшек и ооошек до сих пор расхаживают учредители очередных «Рогов и копыт» и буквально кичатся тем, что они профессионалы своего дела. Тут и господин Титко, имеющий за плечами многотомный уголовный опыт.

На протяжении нескольких лет он «работает» с физическими и юридическими лицами, используя примерно одну и ту же схему: заключает, допустим, договор на поставку, не исполняет его полностью или исполняет частично, а остальные деньги оставляет себе. Сначала он действовал как физлицо, затем как ИП, после этого начал создавать юридические лица с разными названиями: ООО «Велкорм», ООО «Монолит», ООО «ТД „Купеческий”», ни в одном из которых он не являлся директором, но в каждом из них имел отношение к фактическому руководству. Согласно сведениям форума сайта «Отзовик», обманутые предприниматели видят, что «кинувшие» их юридические лица взаимосвязаны друг с другом.

При этом, как считают потерпевшие, создавалась видимость процветающего кубанского предприятия (Кубань ведь житница, и у нас тут кругом одни честные люди): в Сети появлялись сайты с контактами и телефонами, снимались офисы, в них нагоняли сотрудников.

С виду получалась вполне себе живенькая организация, вызывающая у клиентов необходимое доверие. Она заключала договоры на поставку сельхозпродукции: муки, сахара, подсолнечного масла. Получив полную предоплату, компания под различными предлогами оттягивала исполнение: то праздники, то выходные, то еще не бог весть что. Таким нехитрым способом группа товарищей оставила с носом не менее тридцати человек. По всем этим случаям в данный момент работает один-единственный краснодарский следователь.

Так, в январе 2019 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении сотрудников ООО «Велкорм», которые сознались, что фактически их работой заправляет Титко, а они у него всего лишь на побегушках.

В итоге пострадало множество компаний из стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Беларуси и других, то есть можно говорить, что один житель Краснодарского края фактически причиняет экономический ущерб другим странам.

Несмотря на масштабы данного уголовного дела, для его расследования даже не посчитали необходимым создать следственную группу — его расследованием занимается следователь, прикомандированный к обычному территориальному следственному отделу.

Подтверждающие документы есть в распоряжении редакции.

По непонятным причинам долгое время не удавалось возбудить уголовное дело по факту обмана бизнесмена из Казахстана Игоря Антоненко, который весной прошлого года заключил с ООО «ТД „Купеческий”» (директор - М.В.Триль) договор на поставку сельхозпродукции на 13 миллионов рублей. Как и во всех подобных случаях, поставки товара заказчик не дождался, поэтому пообещал обратиться в полицию. Согласно скриншотам переписки, пострадавший Антоненко еще и угрозы получил: «…я тебе такой цирк устрою, что ты без трусов останешься», «И в Канаде друзья-чеченцы найдут!».

Как рассказывает представитель предпринимателя Николай Владимиров, ООО «ТД „Купеческий”», получив от ИП Антоненко И. В. письменную претензию по поводу невыполнения обязательств по договору, направило гарантийное письмо, согласно которому обязалось поставить товар либо возвратить денежные средства в полном объеме, однако ни то, ни другое выполнено не было.

После отправки этого гарантийного письма в адрес Антоненко была поставлена часть заказанной продукции на сумму около четырех миллионов рублей, после чего поставки прекратились. Данные действия похожи на схему мошенничества, совершенного Титко в 2018 году, согласно приговору Советского районного суда.

«Титко неоднократно говорил мне, что в лучшем случае он поставит половину товара и таким образом избежит уголовного преследования. Он также пояснял, что я не смогу от него добиться исполнения договора законным путем, так как он, по его собственным же словам, является профессионалом своего дела и знает, как обходить законодательство»,— рассказал Антоненко в объяснении начальнику полиции Центрального округа подполковнику Вячеславу Котову.

О факте хищения денежных средства сотрудниками торгового дома предприниматель летом 2019 года подал заявление в УМВД России по г. Краснодару, которое передали в отдел полиции Центрального округа. Однако следователи долгое время не принимали во внимание уголовное дело, расследуемое в отношении Титко по аналогичным преступлениям в том же отделе полиции, и выносили постановления в отказе в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на то, что отношения между ИП Антоненко и ООО «Торговый дом Купеческий» носят гражданско-правовой характер. Прокуратура Центрального округа отменила это постановление как необоснованное и частично удовлетворила жалобу Антоненко, но никто не желал принимать решения о возбуждении уголовного дела. Столь странное поведение правоохранителей вызывает сомнения в нацеленности на достижение результата.

По словам Николая Владимирова, в последующем также выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые тоже отменялись. Долгое время местонахождение материалов проверки было неизвестно, так как сотрудники полиции в ответ на устные обращения не сообщали какой-либо внятной информации. О принятых решениях надлежащие уведомления не направляются.

В то же время пассивность сотрудников правоохранительных органов идет на руку тем, кто спокойно продолжает заниматься своей деятельностью, заодно выводя денежные средства со счетов ООО.

Возбудили уголовное дело по эпизоду Антоненко только в январе 2020 года, после того, как в СМИ появилась публикация о бездействии сотрудников.

Судя по тому, как развивается ситуация и какие меры предпринимают для обуздания жуликов сотрудники правоохранительных органов, можно предположить, что количество обманутых предпринимателей будет только возрастать, уголовные тома — толстеть, а судебные решения — лежать мертвым грузом. Тут уже речь идет об обмане не только конкретных людей, но и государства. И самое страшное, что люди, призванные выявлять и пресекать схемы обмана, своей нерасторопностью позволяют богатеть и обзаводиться нужными связями не лучшим людям российской житницы. Они ведь и на имидж Кубани влияют тлетворно.

Не является ли такое попустительство результатом коррупционной составляющей среди правоохранителей?

После событий в станице Кущевской, ряда иных резонансных уголовных дел, в том числе коррупционной направленности, у Краснодарского края сформировался негативный — криминальный имидж, и непринятие мер к пресечению преступной деятельности подобных «предпринимателей» явно не способствует его изменению.

Желая обратить внимание на данную ситуацию, представитель обманутого предпринимателя направил обращение в Прокуратуру Центрального округа г. Краснодара, однако никакого ответа на обращение до настоящего времени не поступило.

Более того, вызывает непонимание тот факт, что расследование столь масштабного уголовного дела осуществляется только одним следователем, прикомандированным к районному следственному отделу полиции. Неужели данная ситуация не вызывает необходимости создания следственной группы и подключения к расследованию уголовного дела других следователей для более быстрого и качественного следствия? Неужели нет правовых оснований для пресечения незаконной деятельности Титко и его сообщников? Неужели один мошенник смог найти столь глобальные дыры в российском законодательстве, что остается безнаказанным? Ответов на эти вопросы у нас пока нет.

Мы будем следить за развитием ситуации и надеемся, что виновные лица будут справедливо наказаны, а расследование данного уголовного дела возьмут на контроль уполномоченные должностные лица.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы для максимально объективной проверки изложенных фактов и вынесения необходимого процессуального решения.