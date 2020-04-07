«Верните моего ребенка домой». Часть 2: Россия своих не бросает, но избирательно

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7 апреля 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

фото: соцсети

Недавно мы писали о том, как из транзитной зоны аэропорта Сеула Инчхон 30 человек не могли вылететь домой. Более двухсот пассажиров застряли в зале ожидания и… находятся там до сих пор уже неделю. Сначала россиян обещали отправить на самолете в Хабаровск, а на регистрации вылет отменили. Теперь обещают посадить на двухнедельный карантин. Платный. За $1500.

«Верните моего ребенка домой»: как россияне стали «заложниками» аэропорта в Южной Корее

Продолжение этой истории, к сожалению, совсем не радужное. С 31 марта рейсы в сеульском аэропорту Инчхон отменяют каждый день.

3 апреля обещали отправить наших граждан домой через два дня, в воскресенье. Потом сказали, что все решится в понедельник. До этого люди спали на полу, их выгоняли из отелей, деньги быстро кончались. Теперь на восемь «счастливчиков» выделили маленькую комнатку, чтобы они смогли хотя бы элементарно помыться.

И что же? Сегодня вторник (ситуация должна была разрешиться вчера). Утром из Южной Кореи наших должны были перевезти в Хабаровск. Регистрация началась и… в последнюю минуту рейс отменили. Якобы самолет все-таки вылетит, но утром. Напоминаем, что среди «заложников» есть грудные дети, несовершеннолетние, а также люди с тяжелыми заболеваниями. Очевидцы сообщают, что в составе «заложников» по крайней мере одна инсулинозависимая женщина, пожилые люди, те, кто прилетел в Корею на сложные операции по медицинским показаниям.

«У меня несовершеннолетний ребенок там и его права грубейшим образом нарушают, – говорит мать застрявшего в аэропорте Инчхон десятиклассника Екатерина Бутова. – Когда он вернется домой? Представители посольства пытаются помочь, привозят по просьбе людей одеяла, памперсы грудничкам. Однако правительство РФ вылет по каким-то причинам не организует. И в настоящее время нарастает международный конфликт, а граждан просят пойти на вынужденный карантин. А карантин платный! Если округлить, получится $1500 за 14 дней! Когда карантин закончится, граждане прилетят домой и опять сядут на карантин. Дальневосточные губернаторы просят «открыть небо». Пожалуйста, откройте небо! Я уже устала ждать своего ребенка домой. Я знаю, что это не по вине Южной Кореи и они не должны нести ответственность за обязательства РФ, но почему наша страна ничего не делает? Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова говорит: «Мы наших не бросаем». Серьезно?»

Видимо, нет. Сколько можно утверждать то, что государство о нас заботится? Почему люди страдают, а власти только обещают, а сами вопрос решать просто не хотят? А если хотят, но не могут, почему об этом нам не говорят?

«Аргументы недели» отправляют срочный запрос в МИД РФ, в Правительство РФ и Уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой о необходимости немедленного прекращения этого издевательства над гражданами России! Если мы действительно считаем себя ответственными за судьбу соотечественников, пора перестать петь дифирамбы самим себе и вешать лапшу на уши россиянам!

Верните людей домой!